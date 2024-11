Dzień przed Świętem Niepodległości w Warszawie ogłoszono alarm dla policjantów. Przez ponad trzy godziny na pomniku smoleńskim stał mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. Groził, że jeżeli służby do niego podejdą, popełni samobójstwo. Z mężczyzną trwały negocjacje, na miejscu byli policyjni negocjatorzy i antyterroryści. Mężczyzna został obezwładniony przez policję. Zatrzymany, jak podawała policja, trafił początkowo do szpitala, teraz jest pod lupą prokuratury.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ wszczęła w tej sprawie śledztwo - przyznał nam Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie dotyczy artykułu 168 Kodeksu karnego mówiącego o "przygotowaniu do przestępstwa", w tym wypadku przygotowania do wybuchu pięciu petard połączonych taśmą razem z kulkami. Jak dodał prokurator Skiba, "osoba, która weszła na pomnik, została zwolniona, nie została zatrzymana do dyspozycji prokuratora".