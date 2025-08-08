Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację

Niebezpieczne przejścia dla pieszych na ulicy Słomińskiego zyskają sygnalizację świetlną. Drogowcy ogłosili właśnie przetarg na jej wykonawcę. Zanim pojawią się światła, przed zebrami zostaną zamontowane progi zwalniające. Pozostaną tam do czasu zakończenia inwestycji.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ulicy Słomińskiego. Chodzi o dwie zebry znajdujące się w okolicy parku Traugutta. W raporcie z audytu bezpieczeństwa uzyskały one ocenę 0 w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że uznano je za "bardzo niebezpieczne".

Zła ocena jest spowodowana tym, że oba przejścia przebiegają przez bardzo ruchliwą ulicę. Każda z jezdni ma po trzy pasy ruchu w jednym kierunku. "Występuje tutaj też dość typowy problem - czyli znaczne przekraczanie prędkości przez kierowców" - przypomina ZDM w komunikacie.

Drogowcy skoordynowali prace z tramwajarzami

Drogowcy wyjaśniają, że ogłosili przetarg, korzystając z tego, że na ulicy Słomińskiego toczą się właśnie roboty realizowane przez Tramwaje Warszawskie. Przy okazji remontu torowiska, wykonawca ma przygotować teren pod budowę nowych świateł.

"Tramwaje Warszawskie na wniosek ZDM oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym rozszerzyły zakres projektowy dla tego skrzyżowania właśnie o sygnalizację świetlną - dlatego teraz możemy szukać wykonawcy do realizacji prac w terenie" - tłumaczy ZDM.

Zamontują tymczasowe progi zwalniające

W ramach prac na ulicy Słomińskiego przejście znajdujące się na południowej jezdni zostanie odsunięte od wlotu skrzyżowania z ulicą Szymanowską. "Zmienione zostanie też oznakowanie poziome na zawrotce - zamiast znaków 'skręt w lewo' pojawi się oznakowanie 'zawracanie', co uczyni organizację ruchu bardziej czytelną" - zapowiada ZDM.

Zapadła też decyzja o doraźnej poprawie bezpieczeństwa w rejonie pasów. Zanim wykonawca wybrany przez drogowców przygotuje światła, tramwajarze zamontują na jezdni progi zwalniające. Ma to nastąpić jeszcze w sierpniu. Po zakończeniu inwestycji zostaną one zdemontowane.

"Na oferty w przetargu czekamy do 18 sierpnia. Jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to wybrany wykonawca na realizację prac w terenie będzie miał 90 dni od momentu podpisania umowy" - informują drogowcy.

pc

pc
Udostępnij:
TAGI:
Czytaj także:
