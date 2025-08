Obie jezdnie Wisłostrady są otwarte. Utrudnienia powrócą po defiladzie

Nowe oznakowanie na Wisłostradzie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Prace drogowe na Wisłostradzie toczyły się od początku lipca. Drogowcy skupiali się na odcinku Wybrzeża Gdańskiego między ulicami Wenedów i Krasińskiego. "Ulica jest częściowo przebudowana, dlatego też roboty trwają trochę dłużej niż zazwyczaj. Kierowcy przez większą część robót mają jednak do dyspozycji po dwa pasy ruchu w obu kierunkach" - przypomina Zarząd Dróg Miejskich w komunikacie.

Roboty odbywają się etapami. Przykładowo w miniony weekend całkowicie zamknięta była jezdnia w stronę Bielan, a ruch był prowadzony w obu kierunkach sąsiednią nitką.

Drogowcy zakończyli prace na wschodniej jezdni Wisłostrady Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Zmiany przy Cytadeli

Drogowcy zdecydowali się wprowadzić zmiany w rejonie Cytadeli. Przypomnijmy, że 10 lipca doszło tam do tragicznego wypadku. Zginęli 45-latek i jego 12-letni syn. Obaj jechali na motocyklu, w który po zjechaniu na przeciwległy pas ruchu uderzył kierowca opla.

"W ramach prowadzonych robót postanowiliśmy zmienić parametry łuku na wysokości ulicy Czujnej. Do tej pory próbowaliśmy poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu na inne sposoby - choćby stosując specjalne pasy akustyczne. Efekt nie był jednak w pełni zadowalający i wciąż dochodziło tu do niebezpiecznych zdarzeń" - zaznaczają w komunikacie.

I wyjaśniają, że jednym skutecznym sposobem poprawy sytuacji jest trwająca przebudowa łuku.

Przerwa w pracach na Wisłostradzie

We wtorek ZDM ogłosił przerwę w głównych pracach. "15 sierpnia Wisłostradą, jak co roku, przejedzie defilada wojskowa. Żołnierze muszą mieć czas na ćwiczenia, które rozpoczną się już w tym tygodniu i przygotowania terenu na piątkowe wydarzenie - dlatego udostępniamy go już teraz" - tłumaczy ZDM w komunikacie.

Wykonawca wróci na zachodnią jezdnię po zakończeniu wojskowych uroczystości. Nie oznacza to, że całkowicie odpuścił prace. Obecnie - jak opisują drogowcy - przygotowuje zmiany przy krawężnikach.

"Zależy nam, aby wszystkie prace zakończyły się jeszcze w wakacje - tak, aby uniknąć dodatkowych utrudnień" - zaznaczają.

