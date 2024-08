Dla wielu osób stanowiły "problem estetyczny", drogowcy znaleźli na to sposób

Do tej pory szafy sterownicze, nazywane "skrzynkami", były instalowane na powierzchni, ale nowe trafiają pod ziemię - poinformowali urzędnicy. Tak się stało na placu Na Rozdrożu, czy na skrzyżowaniu Branickiego i Sarmackiej.

Na drogach zarządzanych przez ZDM ponad 900 skrzyżowań jest wyposażonych w sygnalizację świetlną. Aby poprawnie funkcjonowała, potrzebuje specjalnych sterowników. Obecna technologia pozwala wykrywać pieszych i rowerzystów, dostosowywać długość sygnałów do natężenia ruchu, czy nadawać priorytety pojazdom transportu publicznego. Wiąże się to z potrzebą wykorzystania zdecydowanie większej ilości elektroniki niż kiedyś. Dlatego też skrzynki są coraz większe.

"To zaczęło budzić poważne obawy – głównie przez to, że mogły być fizyczną barierą w ruchu pieszo-rowerowym oraz ograniczać widoczność. Dla wielu osób stanowiły również problem estetyczny "trudny do przełknięcia" - zaznaczyli drogowcy.