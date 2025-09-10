Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych

Adam Niedzielski
13.12. 2024 | Sąd: minister zdrowia nie miał prawa do ujawnienia informacji
Źródło: TVN24
Były minister zdrowia Adam Niedzielski został prawomocnie skazany. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok trzech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Chodzi o ujawnienie danych medycznych.

Sąd okręgowy utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Zasądził też pokrycie kosztów sądowych.

W uzasadnieniu sędzia Iwona Konopka wskazała, że sąd rejonowy prawidłowo ocenił zebrany materiał dowodowy. - Sąd prawidłowo zakwalifikował zachowanie oskarżonego i brak było podstaw do uznania, iż oskarżony swoim zachowaniem nie wyczerpał znamion przypisanego mu przestępstwa - podkreśliła sędzia.

Wskazała, że trudno uznać, iż treść wpisu oskarżonego na portalu X nie naruszyła przepisów.

- Treść tego wpisu nie miała na celu i nie dotyczyła kwestii ogólnych (...), które miały sprostować wedle oskarżonego, pełniącego wówczas funkcję ministra zdrowia, informacje na temat niemożliwości wypisania recepty (...), a odnosiła się w istocie personalnie - mówiła sędzia.

Dodała, że treść wpisu jasno odnosiła się też do danych osobowych lekarza. - Nie sposób uznać, iż we wpisie oskarżonego dane co do stanu zdrowia oskarżyciela posiłkowego nie zostały ujawnione, wręcz przeciwnie - podkreśliła sędzia.

Zaznaczyła, że gdyby były minister zdrowia chciał działać zgodnie ze swoimi uprawnieniami, to jego wypowiedź wskazywałaby wprost na przyczyny niemożności wypisania danego leku. - Byłaby informacją, która faktycznie stanowiłaby przekaz, aby uspokoić potencjalnych pacjentów - stwierdziła sędzia.

Obrona nie daje za wygraną

Jak przekazał po skończonej rozprawie obrońca Adama Niedzielskiego adw. Andrzej Ważny, "uzasadnienie sądu jest nieco ogólnikowe". - Zastanowię się nad skierowaniem wniosku o pisemne motywy i ewentualną dalszą drogą procesową - powiedział Ważny.

Podkreślił, że wniósł środek odwoławczy, uznając, iż orzeczenie sądu I instancji jest niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę działalność ministra w tamtym czasie.

Z kolei lekarz Piotr Pisula, którego dane ujawniono, a który w procesie wystąpił w roli oskarżyciela posiłkowego, zaznaczył, że środowe orzeczenie sądu jest jedynym, które ma sens. - Po wyroku sądu I instancji uważałem, że wyrok jest sprawiedliwy i adekwatny. (...) Mamy kolejny dowód, że oskarżony był winien zarzuconych mu czynów - podkreślił Pisula.

Byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nie było na sali rozpraw.

Zarzut przekroczenia uprawnień

Przypomnijmy. Prokuratura zarzuciła byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu przekroczenie uprawnień w związku z ujawnieniem tajemnicy służbowej, czyli danych wrażliwych lekarza Piotra Pisuli.

Chodzi o wpisy, które Niedzielski - wówczas minister zdrowia - zamieścił 4 sierpnia 2023 na Twitterze (obecnie platforma X). Odniósł się w nich do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w "Faktach" TVN. Były minister zdrowia ujawnił w nich, jakie leki przepisał sobie lekarz, który zwracał uwagę na trudności z wystawianiem recept. To, zdaniem prokuratury, naruszało dobra osobiste i złamało przepisy o ochronie informacji wrażliwych.

Sprawa byłego ministra zdrowia wraca do sądu

Sprawa byłego ministra zdrowia wraca do sądu

Były minister zdrowia uznany winnym. Jest "pewne poczucie sprawiedliwości"

Były minister zdrowia uznany winnym. Jest "pewne poczucie sprawiedliwości"

W opublikowanym oświadczeniu ówczesny szef MZ przekazał potem, że upublicznienie informacji o wystawieniu recepty przez lekarza zatrudnionego w szpitalu miejskim w Poznaniu, miało na celu - z jednej strony - obronę dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim obronę interesów pacjenta.

Wyrok Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w tej sprawie zapadł 13 grudnia 2024 r. Sąd skazał nieprawomocnie byłego ministra zdrowia na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Nakazał też podanie wyroku do publicznej wiadomości, zapłatę pięciu tysięcy złotych zadośćuczynienia i pokrycie kosztów sądowych.

Z tą decyzją nie zgodziła się obrona Adama Niedzielskiego, która wniosła apelację. Została ona rozpatrzona w środę przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

