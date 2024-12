Warszawa ma budżet na przyszły rok. Trzy miliardy na inwestycje

Sesja Rady Warszawy Źródło: UM Warszawa

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę, że nowa ustawa samorządowa to 1,9 mld zł więcej dla Warszawy. A dzięki ustawie "Aktywny rodzic" stolica zyska 180 mln zł rocznie z uwagi na finansowanie z budżetu miasta opieki żłobkowej przed wejściem ustawy. Odblokowano też środki europejskie (1,125 mld zł na finansowanie odcinka Mory II linii metra).

- Dobry budżet to nie tylko taki, który równoważy dochody i wydatki, ale także inwestuje w przyszłość. Który nie eksperymentuje. Dzięki temu Warszawa może w przyszłym roku dalej realizować ambitny plan inwestycji, ale także poprawy jakości usług dla mieszkańców - powiedział Trzaskowski.

Zaznaczył, że sytuacja finansowa miasta diametralnie się poprawiła, ale nie jest jeszcze na tyle dobra, że można wpisywać do budżetu wszystkie pomysły i marzenia.

- Warszawa była, jest i pozostanie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast stolic Europy. Warszawa jest dzisiaj przykładem dla wielu miast w Europie. W ostatnich latach dokonaliśmy wielkiego skoku, głównie dzięki ciężkiej pracy warszawiaków, bo budżet jest formułowany w oparciu o pieniądze, które wypracują nasi mieszkańcy - podkreślił.

"Pudełeczko z sucharkami"

Jarosław Szostakowski w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej powiedział, że proponowany budżet jest rozwojowy, prospołeczny, zapewniający dobre usługi dla mieszkańców i gwarantujący bezpieczeństwo finansowe dla Warszawy.

- W pewnym sensie te dokumenty są przełomowe, ponieważ zostały w nich uwzględnione pozytywne skutki dla Warszawy wynikające z uchwalonej 1 października ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dodał.

Z kolei szef radnych PiS Dariusz Figura powiedział, że proponowany budżet to "ładnie opakowana paczka świąteczna, z której, gdy zdejmiemy warstwy, to znajdziemy pudełeczko z sucharkami". - Bo to, co jest teraz w tym budżecie, już dawno było m.in II linia metra, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Sinfonia Varsovia - zaznaczył.

Wskazał, że w proponowanym budżecie kwota wydatków, a to ona stymuluje rozwój samorządu, jest niższa w budżecie na 2024 rok. - To jest budżet bez ambicji i prezydent bez ambicji - podkreślił.

Agata Diduszko-Zyglewska z ramienia klubu radnych Lewica, Miasto Jest Nasze przekazała, że bardzo ją cieszy zwiększenie w roku 2025 budżetu miasta. - Oceniamy ten budżet jako zawierający różne istotne dla nas rzeczy. Mamy jednak zastrzeżenia - dodała.

Wydatki stałe

Skarbnik miasta Marzena Krajewska przekazała, że wraz z autopoprawkami dochody miasta w 2025 roku wyniosą 26 mld 280 mln zł, wydatki 29 mld 466 mln zł. Deficyt wyniesie 3 mld 186 mln zł.

- Jeszcze również w 2025 roku będziemy generować deficyt operacyjny w kwocie 511 milionów złotych. Zaplanowaliśmy również zaciągnięcie nowego długu w kwocie 2 miliardów 70 milionów złotych. W takich warunkach stan zadłużenia miejskiej kasy wyniesie na koniec 2025 roku 8 miliardów 19 milionów złotych - wyjaśniła Krajewska.

Planowane na 2025 r. wydatki bieżące wynoszą 26 mld 355 mln zł. Najwięcej pieniędzy pójdzie na edukację (9 mld 223 mln zł), transport i komunikację (5 mld 851 mln zł) oraz na zdrowie i politykę społeczną (2 mld 434 mln zł).

"W projekcie budżetu na rok 2025 ujęte zostały dochody z PIT i CIT na podstawie wprowadzonych w dniu 1 października br. zmian w sposobie ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tych źródeł. W myśl nowej ustawy od początku 2025 roku wdrożone zostają mechanizmy uniezależniające dochody JST z PIT i CIT od polityki podatkowej państwa" - podał ratusz. Ponadto samorządy będą partycypować w części ryczałtowej PIT stanowiącej dotychczas w całości dochód budżetu państwa.

Wydatki bieżące miasta Źródło: Rada Warszawy

Inwestycje

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2025 r. w kwocie 3 mld 110 mln zł. Najwięcej przeznaczono, na projekt i budowę II linii metra (299 mln zł), modernizację Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki (130,2 mln zł), I etap modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowę sali koncertowej Sinfonia Varsovia (100,4 mln zł), dofinansowanie Tramwajów Warszawskich (55 mln zł) i budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej (51 mln zł).

Zarezerwowano też pieniądze na m.in. zakup 12 niskoemisyjnych autobusów (47 mln zł) oraz 28,8 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a na remont schroniska dla zwierząt Na Paluchu 5 mln zł.

Jak poinformował w komunikacie stołeczny ratusz, wydatki majątkowe będą w 67 procentach finansowane ze środków zwrotnych. "W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowego finansowania unijnego oraz zwiększonego finansowania pochodzącego ze środków własnych w latach 2025-2029 istnieją możliwości zwiększenia prognozowanych wydatków majątkowych łącznie o 2,7 mld zł tj. o 24 procent w stosunku do aktualnej edycji WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej - red.)" - wskazał ratusz. .

Największe wydatki inwestycyjne Źródło: Rada Warszawy

Budżety dzielnic

Opinię do projektu budżetu przedstawiły dzielnice, które zgłosiły propozycje zwiększenia wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę ponad 1,2 miliarda złotych.

Propozycje zwiększeń wydatków bieżących dotyczą 13 dzielnic. Pięć dzielnic (Ochota, Praga-Północ, Ursynów, Wesoła i Wilanów) nie przedstawiły propozycji zwiększenia w tym zakresie.

Cztery dzielnice (Bemowo, Bielany, Wilanów i Żoliborz) wystąpiły z kolei również o dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne na ponad 108 mln zł. Przy czym Wilanów określił zapotrzebowanie na środki tylko na część proponowanych do realizacji zadań.

Ponadto dzielnice: Białołęka, Mokotów, Ochota i Wesoła zgłosiły konieczne do realizacji zadania inwestycyjne nie wskazując kwot ani okresu ich realizacji. Rembertów wystąpił z wnioskiem o realizację na jej terenie inwestycji ogólnomiejskich.

Wydatki dzielnic Źródło: Rada Warszawy

