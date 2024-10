Biegacze w dwóch dzielnicach. Utrudnienia

Trasa biegu poprowadzi ulicami: Myśliwiecką, Rozbrat, Solec, Tamka, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat, Świętokrzyska, Tamka, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowska.

W sobotę 5 października od godz. 6.00 do godz. 18.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Myśliwiecka na odcinku od Szwoleżerów do ronda Sedlaczka. Następnie od godz. 7.00 do 18.00 zamknięty zostanie przyjazd ul. Łazienkowską na odcinku od wyjazdu z pętli Torwar do ronda Sedlaczka.