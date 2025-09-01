Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania. Co przyniesie? Relacja Tomasza Kanika Źródło: TVN24

- Przez cały czas rozwijamy miejską ofertę edukacyjną i dbamy o jej wysoką jakość. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę. Od września stołeczna oferta edukacyjna poszerzy się o trzy nowe podstawówki - na Mokotowie, Bemowie i w Ursusie. Nasze działania są kompleksowe, bo dotyczą nie tylko inwestycji i prowadzenia placówek, ale także oferty psychologicznej i pomocy socjalnej - mówi cytowana w komunikacie na ten temat wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

"Edukacja zajmuje pierwsze miejsce w wydatkach budżetowych miasta, w tym roku Warszawa planuje na nią przeznaczyć środki w wysokości 9 mld 223 mln zł. Dodatkowo kierując się najnowszymi analizami psychologów i pedagogów dotyczącymi dzieci i młodzieży prezydent Rafał Trzaskowski podjął także decyzję, o stworzeniu w każdej szkole kącika wyciszenia, w którym można odpocząć i spokojnie zebrać myśli. Na ten cel miasto przeznaczyło ponad 11,5 mln zł" - wyliczają w komunikacie urzędnicy.

Warszawska oświata w liczbach

Miasto stołeczne Warszawa prowadzi obecnie:

352 przedszkola + 10 specjalnych;

224 szkoły podstawowe + 1 artystyczna + 37 specjalnych;

99 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych;

45 techników + 2 specjalne;

23 szkoły branżowe I stopnia + 8 specjalnych;

3 szkoły branżowe II stopnia + 2 specjalne;

8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy;

szkoły dla dorosłych i policealne: 3 podstawowe; 17 liceów ogólnokształcących, 30 policealnych + 1 specjalna.

Poza tym miasto prowadzi 24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + specjalistycznych, ogrody jordanowskie czy ośrodki sportowe. W Warszawie działa osiem młodzieżowych domów kultury oraz pałac młodzieży.

Liczba uczniów i stypendia

"Łączna liczba dzieci uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę to 278,9 tys. Ponad 43 tys. dzieci chodzi do przedszkoli, a blisko 140 tys. do szkół podstawowych. Prawie 65 tys. uczniów mają licea ogólnokształcące, a 26, tys. technika. Ponad 4 tysiące uczniów uczęszcza do szkół branżowych I stopnia. Do szkół, dla których miasto jest organem prowadzącym, uczęszczają uczniowie i uczennice ze 113 krajów świata" - wymienia ratusz.

Warszawa ma system pomocy materialnej dla uczniów i uczennic. To stypendia, zasiłki szkolne i bezpłatne posiłki. Miasto wspiera także uzdolnionych uczniów. To m.in. stypendia "Sapere Auso", które przyznawane są uczniom z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. "Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł. Łącznie, od 2008 roku stypendium otrzymało ponad 3 tys. osób na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Jeszcze w tym tygodniu można złożyć wniosek o stypendium w zbliżającym się roku szkolnym" - podsumowują miejscu urzędnicy.

Bezpieczna droga do szkoły

Od 1 września będą prowadzone coroczne działania "Bezpieczna droga do szkoły". W godzinach porannych w pobliżu szkół podstawowych i przedszkoli na terenie całej Warszawy oraz wszystkich sąsiednich powiatów pojawią się policyjne patrole, którym towarzyszyć będą funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką i dzielnicowi z właściwych miejscowo komisariatów. Policjanci będą rozmawiać z dziećmi oraz ich rodzicami na temat zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły, a także wręczać najmłodszym symboliczne odblaski.

W tym czasie będą kontrolować zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególną uwagą na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. W najbliższych dniach policja wystawi dodatkowe patrole, które będą czuwały nad bezpieczeństwem w newralgicznych rejonach.

W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, innymi słowy, infrastruktury drogowej w rejonach placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o ich usunięcie lub o uzupełnienie oznakowania.

Oprócz tego w wydziale ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji uruchomiony został specjalny numer telefonu, pod którym do 6 września można zgłaszać uwagi dotyczące nieprawidłowego oznakowania poziomego i pionowego oraz znajdującej się w pobliżu szkół infrastruktury drogowej (łańcuchy, barierki w sąsiedztwie szkół i przedszkoli).

Telefony do zgłaszania nieprawidłowości w rejonach szkół: • w godzinach 8.00-16.00 - 47 72 37299; • w pozostałych godzinach - 47 72 37755.