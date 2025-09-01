Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Blisko 280 tysięcy uczniów wraca dziś do stołecznych szkół

Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Nowy rok szkolny, nowe wyzwania. Co przyniesie? Relacja Tomasza Kanika
Źródło: TVN24
1 września blisko 280 tysięcy uczniów i uczennic rozpocznie nowy rok w szkołach prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa. Pracę rozpoczynają trzy nowe podstawówki.

- Przez cały czas rozwijamy miejską ofertę edukacyjną i dbamy o jej wysoką jakość. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę. Od września stołeczna oferta edukacyjna poszerzy się o trzy nowe podstawówki - na Mokotowie, Bemowie i w Ursusie. Nasze działania są kompleksowe, bo dotyczą nie tylko inwestycji i prowadzenia placówek, ale także oferty psychologicznej i pomocy socjalnej - mówi cytowana w komunikacie na ten temat wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

"Edukacja zajmuje pierwsze miejsce w wydatkach budżetowych miasta, w tym roku Warszawa planuje na nią przeznaczyć środki w wysokości 9 mld 223 mln zł. Dodatkowo kierując się najnowszymi analizami psychologów i pedagogów dotyczącymi dzieci i młodzieży prezydent Rafał Trzaskowski podjął także decyzję, o stworzeniu w każdej szkole kącika wyciszenia, w którym można odpocząć i spokojnie zebrać myśli. Na ten cel miasto przeznaczyło ponad 11,5 mln zł" - wyliczają w komunikacie urzędnicy.

Warszawska oświata w liczbach

Miasto stołeczne Warszawa prowadzi obecnie:

  • 352 przedszkola + 10 specjalnych;
  • 224 szkoły podstawowe + 1 artystyczna + 37 specjalnych;
  • 99 liceów ogólnokształcących + 8 specjalnych;
  • 45 techników + 2 specjalne;
  • 23 szkoły branżowe I stopnia + 8 specjalnych;
  • 3 szkoły branżowe II stopnia + 2 specjalne;
  • 8 szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
  • szkoły dla dorosłych i policealne: 3 podstawowe; 17 liceów ogólnokształcących, 30 policealnych + 1 specjalna.

Poza tym miasto prowadzi 24 poradnie psychologiczno-pedagogiczne + specjalistycznych, ogrody jordanowskie czy ośrodki sportowe. W Warszawie działa osiem młodzieżowych domów kultury oraz pałac młodzieży.

Mokotów

Liczba uczniów i stypendia

"Łączna liczba dzieci uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę to 278,9 tys. Ponad 43 tys. dzieci chodzi do przedszkoli, a blisko 140 tys. do szkół podstawowych. Prawie 65 tys. uczniów mają licea ogólnokształcące, a 26, tys. technika. Ponad 4 tysiące uczniów uczęszcza do szkół branżowych I stopnia. Do szkół, dla których miasto jest organem prowadzącym, uczęszczają uczniowie i uczennice ze 113 krajów świata" - wymienia ratusz.

Warszawa ma system pomocy materialnej dla uczniów i uczennic. To stypendia, zasiłki szkolne i bezpłatne posiłki. Miasto wspiera także uzdolnionych uczniów. To m.in. stypendia "Sapere Auso", które przyznawane są uczniom z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. "Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł. Łącznie, od 2008 roku stypendium otrzymało ponad 3 tys. osób na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Jeszcze w tym tygodniu można złożyć wniosek o stypendium w zbliżającym się roku szkolnym" - podsumowują miejscu urzędnicy.

Bezpieczna droga do szkoły

Od 1 września będą prowadzone coroczne działania "Bezpieczna droga do szkoły". W godzinach porannych w pobliżu szkół podstawowych i przedszkoli na terenie całej Warszawy oraz wszystkich sąsiednich powiatów pojawią się policyjne patrole, którym towarzyszyć będą funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką i dzielnicowi z właściwych miejscowo komisariatów. Policjanci będą rozmawiać z dziećmi oraz ich rodzicami na temat zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły, a także wręczać najmłodszym symboliczne odblaski.

W tym czasie będą kontrolować zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególną uwagą na kierujących oraz pieszych, stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. W najbliższych dniach policja wystawi dodatkowe patrole, które będą czuwały nad bezpieczeństwem w newralgicznych rejonach.

W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających, innymi słowy, infrastruktury drogowej w rejonach placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o ich usunięcie lub o uzupełnienie oznakowania.

Oprócz tego w wydziale ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji uruchomiony został specjalny numer telefonu, pod którym do 6 września można zgłaszać uwagi dotyczące nieprawidłowego oznakowania poziomego i pionowego oraz znajdującej się w pobliżu szkół infrastruktury drogowej (łańcuchy, barierki w sąsiedztwie szkół i przedszkoli).

Telefony do zgłaszania nieprawidłowości w rejonach szkół: • w godzinach 8.00-16.00 - 47 72 37299; • w pozostałych godzinach - 47 72 37755.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

EdukacjaSzkoła
