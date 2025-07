Fragment przemówienia Andrzeja Dudy na placu Krasińskich Źródło: TVN24

W czwartek wieczorem przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich kontynuowane są obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tam odczytano apel pamięci. Do zgromadzonych na uroczystości przemawiał prezydent RP Andrzej Duda.

- Dziękuję za to, że jesteście, tacy jak jesteście i zawsze byliście - zwrócił się do obecnych na placu Krasińskich powstańców. - Dziękuję za to, że wychowujecie młode pokolenie. To dzięki wam są tutaj z nami młodzi ludzie, harcerze, a jutro do Warszawy przybędą z całej Polski rodziny z dziećmi (...), aby oddać hołd bohaterom tamtych czasów - mówił Duda.

- To jest absolutnie konieczny element przetrwania Rzeczypospolitej. Ta pamięć i kontynuowanie tego właśnie wychowania, które prowadzi do takich postaw, jak postawy powstańców warszawskich. Od dni walki, poprzez przetrwanie czarnych czasów komunizmu aż do wolnej Polski. Nie mamy wątpliwości, że wolna Polska, taka jaka jest i stała się naszym udziałem właśnie dzięki nim (powstańcom - red.), dzięki ich oddaniu, walce i wychowawczemu trudowi - powiedział prezydent.

Jak dodał, powołując się na słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego - "Powstanie Warszawskie stało się fundamentem, podstawą naszej niepodległości".

"Zadaniem ludzi władzy (...) jest to, aby modernizować naszą armię"

Duda zwrócił uwagę na to, że powstanie było oparte na głęboko zakorzenionych postawach patriotycznych, które biorące w nim udział osoby nabyły dzięki wychowaniu.

- Dzisiaj to wychowanie takich właśnie kolejnych pokoleń ma znaczenie podstawowe, ale z uwzględnieniem jednego niezwykle ważnego elementu: ta Polska musi być silniejsza niż tamta, ta Polska musi być bezpieczniejsza niż tamta - zaznaczył prezydent. - Dlatego właśnie dzisiaj zadaniem ludzi władzy, którym powierzony jest mandat do rządzenia Rzeczpospolitą jest to, aby modernizować naszą armię i budować bezpieczeństwo - dodał.

Jak wskazał Duda, dbanie o rozwój wojska, jak również tych, którzy w obliczu zagrożenia będą musieli bronić kraju, "to także obowiązek wobec powstańców warszawskich i wobec pamięci tych, którzy polegli". Jak podkreślił prezydent, chodzi o to, by "kolejne młode pokolenie gotowe stanąć do walki o Polskę nie było bezbronne, tylko dysponowało wielką siłą, która pozwala zawsze Polskę obronić".

"Będziemy nieśli wasze doświadczenia dalej"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że "wszyscy będziemy nieść pamięć o Powstaniu Warszawskim". - Pamięć o tamtych dniach, ale również pamięć o tamtym pokoleniu. I będziemy nieśli wasze doświadczenia dalej. Nasze pokolenia i pokolenia kolejne - powiedział.

Wspomniał też o śmierci sanitariuszki, honorowej obywatelki Warszawy Haliny Jędrzejewskiej "Sławki", która zmarła w środę w nocy. - Bezinteresowność i przyjaźń, to było dla niej najważniejsze. Bo przyjaźni nie da się niczym zastąpić (...). To są słowa "Sławki", które zostaną z nami na zawsze - zaznaczył Trzaskowski.

- My tak bardzo lubimy narzekać, tak bardzo lubimy załamywać ręce, tak bardzo lubimy się martwić. Zastanówmy się, czy mamy do tego podstawy. Pomyślmy o tych pokoleniach, które musiały iść w bój czasami z gołymi rękami. Żeby walczyć o godność i wartości, które dzisiaj dla niektórych przestają być ważne - podkreślił.

Zwrócił się do powstańców ze słowami, że dla ich wychowanków te wartości będą ważne i będą niesione przez pokolenia. - I to jest to wielkie zobowiązanie - dodał.

Msza św. na placu Krasińskich

Wcześniej również na placu Krasińskich odbyła się uroczysta msza św.. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy.

W liturgii, której przewodniczył ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz, wzięli udział m.in. prezydent elekt Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz minister kultury Marta Cienkowska.

Obecni są też m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych w Polsce, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i harcerze.

Ołtarz stanął na tle pomnika Powstania Warszawskiego.

Spotkanie prezydentów z powstańcami

Oficjalne obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zainaugurowało w środę 30 lipca spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z powstańcami warszawskimi w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent wręczył uczestnikom powstania ordery i odznaczenia państwowe.

