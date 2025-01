Zatrzymano podejrzewanego o groźby pod adresem Jerzego Owsiaka

Zatrzymano podejrzanego o groźby pod adresem Owsiaka Źródło: TVN24

O zatrzymaniu policja poinformowała w czwartek rano na platformie X.

"Wczoraj w godzinach wieczornych stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło na terenie województwa małopolskiego" - przekazała policja.

Jak podał, sprawca został przewieziony do Warszawy, gdzie zostaną wykonane dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ.

O sprawie informował także szef MSWiA Tomasz Siemoniak. "Mężczyzna podejrzewany o grożenie Jerzemu Owsiakowi został wczoraj wieczorem zatrzymany przez policję, która działa profesjonalnie i skutecznie" - napisał minister w czwartek na platformie X. Jak zaznaczył, "to sygnał dla wszystkich, którzy ulegają nienawiści i grożą innym przemocą". "Polskie Państwo ich znajdzie i rozliczy!" - dodał.

"Nie ma i nigdy nie będzie tolerancji na szerzenie nienawiści" - oświadczył z kolei rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.

Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów

Jak przekazała na antenie TVN24 inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji, mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów. - Natomiast materiał dowodowy wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że jest to sprawca tych gróźb - powiedziała chwilę po godzinie 7 policjantka.

Mężczyzna został przewieziony przez stołecznych policjantów do Warszawy. - Dziś (w czwartek - red.) od rana, pod nadzorem prokuratury, będą wykonywane z nim czynności procesowe - dodała.

Inspektor Nowak zastrzegła, że na tym etapie postępowania nie można przesądzać, że podejrzewany jest sprawcą przestępstwa. - Wstępne rozmowy z tym mężczyzną zostały przeprowadzone przez policjantów, ale nie jest to jeszcze etap zeznań - dodała.

Jakie zarzuty może usłyszeć zatrzymany mężczyzna? - Na tym etapie mówimy o groźbach karalnych i o szerzeniu nienawiści, czyli czyn z artykułu 255 Kodeksu karnego - wyjaśniła rzeczniczka.

Czy w tej sprawie może być więcej zatrzymań? - Dalsze czynności w tego typu sprawach zależą (od tego - red.), co ustalimy w materiale dowodowym dotyczącym nośników, telefonów, maili czy komputerów, a także tego, co powie ten mężczyzna, w wyjaśnieniach, jeśli usłyszy zarzut – odpowiedziała Nowak.

Groźby pod adresem Owsiaka

Jerzy Owsiak opublikował we wtorek w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o groźbach wobec niego i Fundacji WOŚP. Opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Prezes WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba wobec WOŚP.

W środę szef minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak i szef policji Marek Boroń spotkali się w siedzibie MSWiA z prezesem WOŚP. Jak przekazał Siemoniak, rozmowa dotyczyła zapewniania bezpieczeństwa WOŚP i szefowi fundacji.