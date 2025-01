Na błoniach Narodowego stanęła scena WOŚP. Od soboty zmiany w ruchu

Posłuchaj Wstrzymaj Wyjątkowe aukcje na rzecz WOŚP. Już teraz można zafundować sobie niezwykłe doświadczenie Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w niedzielę, 26 stycznia, zagra już po raz 33. Na błoniach Narodowego stanęła scena, miasteczko i główne studio. Dzień wcześniej, w sobotę, wystartują stamtąd uczestnicy Biegu "Policz się z cukrzycą". Organizacja Finału WOŚP i towarzyszących wydarzeń spowoduje zmiany w ruchu i parkowaniu.

Jak co roku Warszawa zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Można wylicytować między innymi wspólne gotowanie z Rafałem Trzaskowskim, Prezydentem Warszawy, ale też szereg przedmiotów i atrakcji związanych z komunikacją miejską oraz stołecznymi drogami. Więcej informacji o miejskich aukcjach na stronie um.warszawa.pl.

Finał WOŚP w Warszawie Źródło: UM Warszawa

Zakaz wjazdu

W tym roku główna scena, gdzie odbędą się koncerty, ponownie stanęła na błoniach Narodowego. Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania. Pozostawione samochody mogą zostać wywiezione na koszt właściciela. Część ograniczeń przy drogach wewnętrznych – na północy i południu błoni – będzie obowiązywała do poniedziałku 27 stycznia. Dłużej, bo do niedzieli, 2 lutego, kierowcy nie zaparkują obok nasypu kolejowego oraz od strony alei Zielenieckiej. Centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 10 lutego.

W sobotę i niedzielę, 25 i 26 stycznia, nie będzie można wjechać na błonia Narodowego. Zakazy wjazdu zostaną ustawione od strony ulic Zamoyskiego, Sokolej i Wybrzeża Szczecińskiego.

ZOBACZ: WOŚP 2025 - aukcje, licytacje i koncerty.

Bieg i utrudnienia

Zmiany w ruchu zostaną wprowadzone również podczas 19. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą". W sobotę, 25 stycznia, zawodnicy będą mieli do pokonania pięciokilometrową trasę ulicami: Siwca, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski (zawrócą przy Wybrzeżu Kościuszkowskim), Wybrzeże Szczecińskie w kierunku Portu Praskiego (gdzie zawrócą), Zamoście, Sokolą (nawrót) i z powrotem Wybrzeżem Szczecińskim i "starą" Sokolą. Start o godzinie 12 z błoni Narodowego.

Bieg Policz się z cukrzycą i 33. Finał WOŚP Źródło: UM Warszawa

Ulice na trasie zmagań zostaną zamknięte o godzinie 11. Kierowcy nie przejadą ulicami: · Sokolą i Zamoście, od Targowej do Wybrzeża Szczecińskiego; · Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie, od Okrzei do mostu Poniatowskiego; · Wybrzeże Kościuszkowskie, od Zajęczej do Tamki; · Tamką, od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego; · mostem Świętokrzyskim.

Ruch zostanie wznowiony o godzinie 14.

Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202. Więcej informacji na stronie wtp.waw.pl.

Finał WOŚP w Warszawie Źródło: UM Warszawa

Kwesta w zabytkowych pojazdach

Dzięki współpracy Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego, w niedzielę, 26 stycznia, na warszawskich ulicach pojawią się specjalne linie obsługiwane zabytkowym taborem. Autobusowa 33A i tramwajowa 33T będą dowoziły na błonia PGE Narodowego.

Linia 33A pojedzie z pętli Gocław ulicami: Bora-Komorowskiego, Saską, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową do Dworca Wileńskiego. Z kolei tramwaje 33T z placu Narutowicza będą kursowały ulicami: Grójecką, przez plac Zawiszy, Alejami Jerozolimskimi, mostem i aleją Poniatowskiego, przez rondo Waszyngtona i aleją Zieleniecką do pętli koło Teatru Powszechnego.

Pasażerowie pojadą specjalnymi liniami bezpłatnie, a w pojazdach pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą zbierać wolontariuszki i wolontariusze ze sztabu KMKM. Więcej informacji na stronie kmkm.waw.pl.

W niedzielę, 26 stycznia, wolontariusze posiadający identyfikatory 33. Finału WOŚP będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w 1. strefie biletowej.

W finałowy wieczór na błoniach odbędzie się pokaz "Światełko do nieba". O sprawny powrót z wydarzenia zadba Warszawski Transport Publiczny. Od godziny 19:30 z ronda Waszyngtona – zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy – będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej składów linii 7 i 26. Z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów odpowiednio w kierunku placu Narutowicza i pętli przy stacji metra Młociny. Częściej będzie kursowało także metro linii M2 w stronę Bemowa.