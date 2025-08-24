Dworzec Wschodni imienia Romana Dmowskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek, w trakcie kontroli rejonu ulicy Markowskiej do patrolu podszedł zaniepokojony kierowca autobusu Mobilnego Punktu Poradnictwa twierdząc, że do wsiadła do niego seniorka, która ma problemy z pamięcią.

Nie była w stanie przypomnieć sobie adresu

"Patrol udał się wraz z kierowcą do autobusu. 58-latka była wyraźnie zdezorientowana, zagubiona i lekko przestraszona. Twierdziła, że przyjechała na Dworzec Wschodni po koleżankę, ale się minęły i zupełnie nie wie, jak wrócić do domu. Nie mogła sobie przypomnieć swojego adresu. Strażnicy przede wszystkim zadbali o jej komfort psychiczny. Widok munduru i spokojna rozmowa wyraźnie poprawiły nastrój seniorki, która powoli zaczęła się uspokajać. Dzięki temu udało się uzyskać jej dane, adres oraz numer telefonu do syna" - podała w komunikacie straż miejska.

Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy Źródło: Straż miejska

Zaniepokojony całą sytuacją syn potwierdził, że mama ma problemy z pamięcią, ale zgubiła się pierwszy raz. Skontaktował się z opiekunką, która obiecała, że zaopiekuje się chorą seniorką.

"Po uzyskaniu zgody od dyżurnego funkcjonariusze odwieźli 58-latkę do miejsca zamieszkania, gdzie oczekiwała zawiadomiona wcześniej opiekunka. Cała przygoda seniorki tym razem, zakończyła się szczęśliwie" - czytamy dalej.

Straż miejska apeluje: pomóc może ta karta

"Przypominamy, że mając pod opieką osoby zmagające się z kłopotami z pamięcią, warto wyposażyć je w kartę iCE z zapisanym numerem telefonu do opiekuna. Skrawek materiału z taką informacją można też wszyć w ubrania seniora czy osoby, wymagającej specjalnej opieki" - zaapelowała straż miejska.