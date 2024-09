Winda i schody ułatwią przesiadki

Od poniedziałku autobusy linii 402, 514 i 520 będą miały na swojej trasie, w obydwu kierunkach, przystanek "na żądanie" PKP Gocławek. Autobusy linii przyspieszonych dołączą więc do zatrzymujących się tam 143, 145, 173, 183, 225, N02, N21, N24, N25, N71. W pobliżu kończą i rozpoczynają kursy także autobusy linii 188 i 202. Miejsce to stanie się węzłem umożliwiającym dogodne przesiadki między autobusami a pociągami.

Przystanki połączone z peronem

Linia otwocka jest bardzo oblegana w porannym i popołudniowym szczycie. Codziennie tą trasą jeżdżą tysiące ludzi, spieszących w różne miejsca na terenie Warszawy oraz miejscowości całej aglomeracji. "Tylko między godziną 6.50 a 7.53 rano z przystanku PKP Gocławek 01 w stronę Warszawy odjeżdża ponad 30 autobusów. Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które w godzinach komunikacyjnych szczytów kursują co ok. 10 minut, można sprawnie dojechać do Warszawy Wschodniej i dalej do Śródmieścia, a tam skorzystać z metra, tramwajów i autobusów" - podsumowuje stołeczny ZTM.