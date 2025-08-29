Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"

Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zamieszczał w mediach społecznościowych materiały i groził w nich podpaleniami. Wkrótce usłyszy on zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna został przez nich zatrzymany na terenie Pragi Południe. Jak podali w serwisie X, wpadł w ich ręce "po niespełna kilkunastu godzinach od pozyskania informacji" o tym, że w mediach społecznościowych zamieszczał materiały filmowe, w których groził podpaleniami. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji. W piątek odbędzie się jego przesłuchanie. "W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty z art. 255 KK" - podała KSP we wpisie w serwisie X.

Przywołany artykuł Kodeksu karnego dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Zapowiadają wniosek o deportację

Stołeczni policjanci nawiązali także współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej. Zamierzają skierować wniosek o deportację mężczyzny.

Jak podała KSP, zatrzymany jest obywatelem Ukrainy.

"Po kilkunastu godz. od publikacji wideo w Internecie @Policja_KSP zatrzymała obywatela Ukrainy grożącego podpaleniami. Wszczęto dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. KSP współpracuje z @Straz_Graniczna, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację" - napisał na platformie X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
Czytaj także:
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Okolice
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Okolice
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Okolice
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Okolice
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Okolice
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Okolice
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Okolice
Ulewy, intensywne opady deszczu
Silny deszcz z burzami. Nie tylko upał będzie groźny
METEO
25-latek jest podejrzany o kradzież alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Opinie dzielnic są znane. Co dalej z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?
Śródmieście
Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia
Wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna porusza się czarnym audi
Do więzienia po kontroli drogowej
Okolice
Pistacje
Wpadli miłośnicy pistacji
Okolice
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiana rozkładu jazdy pociągów
Komunikacja
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
Okolice
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
Okolice
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
Okolice
Akcja ratunkowa na plaży w Nieporęcie
Dominik tonął w jeziorze. Osobiście podziękował za uratowanie życia
Okolice
Samochód nie miał kompletnych oznaczeń
Udawał taksówkarza, woził klientów
Śródmieście
Rowerzysta uległy wypadkowi na ulicy Okopowej
Oszołomiony i zakrwawiony siedział na drodze dla rowerów
Wola
Rowery (zdjęcie ilustracyjne)
Zniknęły rowery i hulajnoga. Szukają trzech mężczyzn
Białołęka
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Dzielnice przeciw nocnej prohibicji. Głosowały już wszystkie rady
Śródmieście
Magdalena Ejsmont odchodzi ze stanowiska komendantki straży miejskiej
Komendantka straży miejskiej odchodzi. "To był czas pełen wyzwań"
Śródmieście
W samochodzie była broń i amunicja
Jechał "wężykiem", w aucie miał broń
Okolice
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Kładka przez Wisłę ma imię, wybrali je radni
Śródmieście
jabłka
W cudzym sadzie zrywali jabłka, w sumie trzy tony
Okolice
Niski poziom wody w Wiśle
Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?
METEO
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki