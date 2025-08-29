"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"

Policja zatrzymała obywatela Ukrainy Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Mężczyzna został przez nich zatrzymany na terenie Pragi Południe. Jak podali w serwisie X, wpadł w ich ręce "po niespełna kilkunastu godzinach od pozyskania informacji" o tym, że w mediach społecznościowych zamieszczał materiały filmowe, w których groził podpaleniami. Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji. W piątek odbędzie się jego przesłuchanie. "W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty z art. 255 KK" - podała KSP we wpisie w serwisie X.

Przywołany artykuł Kodeksu karnego dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Zapowiadają wniosek o deportację

Stołeczni policjanci nawiązali także współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej. Zamierzają skierować wniosek o deportację mężczyzny.

Jak podała KSP, zatrzymany jest obywatelem Ukrainy.

"Po kilkunastu godz. od publikacji wideo w Internecie @Policja_KSP zatrzymała obywatela Ukrainy grożącego podpaleniami. Wszczęto dochodzenie. Mężczyźnie zostaną przedstawione zarzuty. KSP współpracuje z @Straz_Graniczna, gdzie zostanie skierowany wniosek o deportację" - napisał na platformie X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

