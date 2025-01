Posłuchaj Wstrzymaj SPPN na Saskiej Kępie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Rodzice dzieci z dwóch przedszkoli na Saskiej Kępie przygotowali petycję w sprawie zmian w strefie płatnego parkowania. Domagają się między innymi, by w rejonie placówek pojawiła się możliwość parkowania krótkoterminowego. Tłumaczą, że przez brak ogólnodostępnych miejsc parkingowych na ulicy Dąbrówki, są zmuszeni do łamania przepisów lub pozostawiania aut w dużej odległości od wejścia, co jest utrudnieniem dla maluchów.

Na ulicy Dąbrówki, gdzie są dwa przedszkola numer 211 im. Kubusia Puchatka i numer 162 Saski Zakątek, wraz z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania zlikwidowano możliwość parkowania dla wszystkich, którzy nie mają identyfikatora tej konkretnej strefy. Chodzi o identyfikator B-3. Przysługuje on posiadaczom abonamentu mieszkańca, których adres zameldowania jest w tej strefie.

Od wprowadzenia strefy nie można legalne parkować na tej ulicy po obu stronach jezdni: po jednej stronie jest zakaz parkowania dla osób niemających abonamentu w lokalnej strefie, a po drugiej całkowity zakaz postoju.

- Jako rodzice od momentu wprowadzenia strefy nie mamy możliwości zaparkować tam legalnie, by wysadzić bądź odebrać dzieci z przedszkola. Zmusza nas to do łamania przepisów, bo musimy łamać zakaz parkowania lub parkować w dużym oddaleniu od przedszkola co jest uciążliwe - powiedział przewodniczący rady rodziców przedszkola nr 211 Jacek Władysław Bartyzel.

Przygotowali petycję i propozycje zmian

Ponad setka rodziców przedszkolaków podpisała się pod petycją do ZDM, prezydenta Warszawy i burmistrza Pragi-Południe z prośbą o pomoc. Domagają się zmian w organizacji ruchu, które umożliwią parkowanie rodzicom odprowadzającym lub odbierającym dzieci z przedszkola.

Proponują dwa sposoby spełnienia ich postulatu. Pierwszy to pod znakiem zakazu parkowaniu po północnej stronie ulicy Dąbrówki, gdzie jest tabliczka z zakazem parkowania, można zamontować tabliczkę "Powyżej 15 minut".

- Znak zakazu parkowania zabrania parkowania powyżej jednej minuty. To jest czas zdecydowanie niewystarczający na odebranie dziecka z przedszkola. Co innego, gdyby to była szkoła, kiedy dzieci są już starsze. W wypadku przedszkolaków jest to absolutnie niemożliwe - powiedział Bartyzel.

Dodał, że taka tabliczka oznaczałaby, że nadal byłby niedozwolony postój dla osób bez identyfikatora z wyjątkiem do 15 minut. - To pozwala odstawienie dziecka do przedszkola. Problem by się rozwiązał - ocenił.

Druga możliwość wymaga pewnych zmian w infrastrukturze i polega na dobudowaniu kilku miejsc parkingowych na końcu zieleńca w ciągu ulicy Esterskiej przy ulicy Dąbrówki. Miejsca te byłyby zastrzeżone dla rodziców odprowadzających lub odbierających dzieci i również miałyby ograniczenia czasowe, żeby to nie był dodatkowy parking tylko miejsce dla rodziców przedszkolaków.

Bartyzel podkreślił, że rodzice oczekują pilnego zajęcia się problemem i wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji ruchu.

SPPN na Saskiej Kępie Źródło: ZDM

ZDM: rozważymy, jakie są opcje

- Rozważymy, jakie są opcje. Zastanowimy się wraz z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym, czy jakaś zmiana organizacji ruchu jest tam konieczna. Czy wyznaczenie miejsc postojowych kiss and ride rzeczywiście by się tam przydało. Ta petycja dopiero do nas trafiła, więc musimy ją rozpoznać - powiedział rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, pytany o sprawę. Dodał, że i tak o wszystkich zmianach w ruchu decyduje biuro zarządzania ruchem.

Zaznaczył, że nie trzeba koniecznie dzieci odwozić samochodem. - Rozumiem, że są rodzice, którzy przyzwyczaili się do takiego sposobu i nie wyobrażają sobie innego. Ale to nie jest rzecz niezbędna - dodał.

SPPN na Saskiej Kępie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

