Praga Południe

Banderowska flaga na koncercie białoruskiego rapera. Jest komunikat prokuratury

Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Koncert Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe poinformowała o zarejestrowaniu materiałów dotyczących pojawienia się banderowskiej flagi na koncercie białoruskiego rapera Maxa Korzha. Śledczy analizują zdarzenie pod kątem między innymi propagowania nazizmu i nawoływania do nienawiści.

"W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie zostały zarejestrowane materiały dotyczące zaprezentowania flagi Bandery będącej symbolem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii w trakcie koncertu na Stadionie Narodowym w dniu 11 sierpnia 2025 r. Trwa postępowanie sprawdzające" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Karolina Staros.

Śledczy analizują materiały

Jak dodała prokurator, ewentualne kolejne zawiadomienia dotyczące tego zdarzenia - których zapowiedzi pojawiły się w przestrzeni medialnej - będą dołączane do tego postępowania i łącznie rozpoznawane.

"Zdarzenie to jest analizowane pod kątem wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 256 § 1 i 1a k.k. czyli: propagowania nazistowskiego, komunistycznego, faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, publicznego propagowania ideologii nazistowskiej, komunistycznej faszystowskiej lub ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne" - podsumowała prokurator.

W mediach społecznościowych krąży między innymi wideo, na którym obywatel Ukrainy, stojąc w tłumie na koncercie, trzyma banderowską flagę. Po tym, jak wylała się na niego fala krytyki, mężczyzna nagrał filmik, na którym przeprosił za swoje zachowanie. "Nie miałem nic wspólnego z propagandą jakiegokolwiek reżimu. To był rosyjskojęzyczny koncert i chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i bezpieczeństwie naszych żołnierzy" - mówił.

Bójki, race i zatrzymania

Po koncercie w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać agresywnych fanów rapera przeskakujących przez barierki na trybunach, by dostać się na płytę stadionu. Uczestnicy koncertu wdawali się w bójki z pracownikami ochrony i stewardami. Na koncert wniesiono też race.

Policja określiła koncert Białorusina jako imprezę podwyższonego ryzyka i - jak poinformowała - zatrzymano 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łączną kwotę 11450 złotych. Do sądu skierowano 38 wniosków o ukaranie.

katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Prokuratura
