Nie żyje wiceburmistrz Pragi Południe, były radny Warszawy

Piotr Żbikowski Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe

Nie żyje Piotr Żbikowski, zastępca burmistrza Pragi Południe, w poprzedniej kadencji samorządu radny Warszawy.

"Dotarła do nas dzisiaj przerażająca i trudna do uwierzenia informacja o nagłej śmierci Piotra Żbikowskiego - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy" - poinformował w krótkim wpisie na Facebooku Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Piotr Żbikowski pełnił funkcję zastępcy burmistrza od 2024 roku. W poprzedniej kadencji 2018-2023 był radnym Warszawy. Miał 58-lat.

Dziennikarz i doświadczony samorządowiec

Piotr Żbikowski urodził się w Warszawie. Ukończył Liceum im. Hugona Kołłątaja. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz. Był reportażystą i publicystą "Gazety Wyborczej" (1991-1992). Za czasów rządu Hanny Suchockiej pracował w Biurze Prasowym Rządu, gdzie odpowiadał za obsługę medialną i koordynował pracę komórek prasowych MSW, UOP, MON i MS (1992-1993). W latach 1993-2003 w Polskiej Agencji Informacyjnej SA pełnił funkcję m.in. Dyrektora-Redaktora Naczelnego PAI-Press i Dyrektora Działu Marketingu. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Był szefem programu i pilotażu obsługi medialnej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1997 roku. Od 2001 do 2017 roku był też współpracownikiem Programu II Polskiego Radia. Od 2003 do 2008 roku w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. wykonywał m.in. obowiązki Dyrektora Departamentu Informacji.

Przez kilkanaście lat samorządowej kariery był związany z Ochotą, gdzie był wybierany do rady dzielnicy w latach 2000, 2002, 2006, 2010 i 2014. Był przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Po wyborach w 2006 roku wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota. Od 2008 do 2014 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza Ochoty.

Od 2014 do 2018 roku zasiadał na stanowisku zastępcy burmistrza Pragi Południe. Nadzorował m.in.: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Informatyki oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

W wyborach w 2018 roku został wybrany do Rady Warszawy.

Od 2002 roku był członkiem Platformy Obywatelskiej RP.