"Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz zatrzymanie przejeżdżającego radiowozu policyjnego to zaledwie część tego wszystkiego, czego dokonała 14-letnia uczennica szkoły Podstawowej Nr 402, a czego nie potrafiłaby zrobić znakomita rzesza dorosłych na jej miejscu" - podkreśliła podisnp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policjant, który został przez Klaudię zatrzymany, od razu zajął się udzielaniem pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Dostrzegał jednak profesjonalne zachowania nastolatki, która prowadziła już rozmowę telefoniczną z dyspozytorem numeru alarmowego i w bardzo profesjonalny, rzeczowy i spokojny sposób przekazywała wszystkie informacje. Następnie pomagała we wszystkich czynnościach. Okazało się, że mężczyzna miał pękniętą tętnicę na głowie.

Podziękowania w szkole

Kilka dni temu zastępca komendanta rejonowego policji Warszawa VII, mł. insp. Maciej Cepil, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Służby, drugi z bohaterów tej historii, który prowadził na miejscu czynności ratunkowe oraz naczelnik Wydziału Prewencji i policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej odwiedzili szkołę, do której na co dzień uczęszcza Klaudia. Policjanci podziękowali uczennicy za to, czego dokonała.