Kendrick Lamar, 50 Cent i Max Korzh. Trzy koncertowe wieczory na Narodowym

Na stadion najłatwiej dojechać komunikacją miejską. Stołeczny ratusz zachęca uczestników muzycznych wydarzeń, aby skorzystali z metra (linia M2) lub pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej lub Kolei Mazowieckich.

Kierowcy muszą liczyć się z tym, że tuż przed rozpoczęciem koncertów nie będzie możliwości dojazdu bezpośrednio w okolicę stadionu. Ruch na Saskiej Kępie zostanie ograniczony w dniu każdego z występów. Zmiany będą obowiązywały: w środę w godzinach 17.00-20.00, w sobotę - 15.00 - 18.00, w niedzielę 18.00 - 21.00.

W tym czasie obszar Saskiej Kępy będzie zamknięty dla ruchu indywidualnego. Pojazdami poruszać się będą mogli wyłącznie posiadacze identyfikatora SK oraz taksówkarze i kierujący jednośladami. Bez zmian pojedzie natomiast komunikacja miejska.

Dodatkowo tuż przed zakończeniem koncertów służby zamkną aleję Zieleniecką. Będzie ona nieprzejezdna na odcinku od Targowej do Waszyngtona. Ale nadal przejadą tamtędy autobusy komunikacji miejskiej. Ratusz zapowiada, że zamknięcie w środę i sobotę planowane jest około godziny 22.30, a w niedzielę około 22.45.

Organizacja ruchu na Saskiej Kępie w dniu koncertów Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Możliwe zamknięcie mostu Poniatowskiego

Tuż po koncertach, kiedy tłum uczestników wychodzi ze stadionu, policja zwykle decyduje o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich. Ruch kołowy wstrzymywany jest pomiędzy rondami de Gaulle'a i Waszyngtona. W środę i sobotę należy spodziewać się tego około godziny 22.45, w niedzielę około 23.00.

W tym czasie tramwaje nie będą kursowały, jednak w zamian na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z99. Pasażerowie będą mogli przejechać nimi między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, przez most Łazienkowski. W pobliżu stadionu będzie można do nich wsiąść - w zależności od przejezdności ulic - na Francuskiej lub Saskiej). Objazdem przez most Łazienkowski pojadą także autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

"W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego, tramwaje linii 7 i 9 będą kursowały po stronie Śródmieścia tylko między placami Narutowicza i Starynkiewicza. Z kolei na Pradze tramwaje linii 9 pojadą z pętli Ratuszowa-Zoo na Gocławek ulicami: Ratuszową, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona i Grochowską. Składy linii 7 i 22 będą jeździły między Kawęczyńską a rondem Wiatraczna przez aleję Waszyngtona" - zapowiada urząd miasta w komunikacie.

Pociągi linii metra M2 będą kursowały w obu kierunkach częściej niż zwykle. Na trasę zostaną też skierowane dodatkowe autobusy linii 138 (w kierunku Bokserskiej) i 509 (w stronę Gocławia i Winnicy). "Więcej będzie też tramwajów. Dodatkowe składy wyjadą na linię 9 i przewiozą pasażerów między pętlą Ratuszowa-Zoo a Gocławkiem, ja także na linię 26 - z alei Zielenieckiej pojadą w stronę Metra Młociny" - informują urzędnicy.

