Do policjantów z grupy operacyjnej "Kobra" trafiło zgłoszenie o kradzieży forda focusa. Ustalili, kto najprawdopodobniej porusza się tym autem i że może być wykorzystywane do kradzieży z włamaniem do innych pojazdów. Wiedzieli też, że ma zamontowane tablice rejestracyjne z innego samochodu.

Czołowe zderzenie z radiowozem

Akcję zatrzymania przeprowadzili w nocy. Po krótkiej obserwacji okolicy zauważyli forda i dwóch mężczyzn w środku.

- Kierujący nie zareagował na wyraźnie polecenie do zatrzymania, nadal jechał, próbował ominąć blokadę utworzoną z policyjnych radiowozów i w ten sposób doprowadził do czołowego zderzenia z jednym z radiowozów, w którym znajdowali się dwaj policjanci - przekazała podinsp. Joanna Wegrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Funkcjonariusze musieli siłą wyciągać 54-latka i 48-latka z forda. - Mężczyźni nie otwierali drzwi i zabarykadowali się w samochodzie - dodała policjantka. Twarze mieli zakryte elementami odzieży, a na dłoniach mieli rękawiczki. W pojeździe policjanci znaleźli narzędzia, mogące służyć do dokonywania przestępstw.

Trafili do aresztu

"Kaszanka" i "Małpa" byli już wcześniej zatrzymywani, poszukiwani i karani. Obaj trafili do policyjnych cel.

- Policjanci zebrali obszerny materiał dowodowy, z którego wynikało, że wspólnie i w porozumieniu odpowiadają za paserstwo forda. Ponadto 54-latek prowadził samochód, do którego założył tablice z innego pojazdu i nie zatrzymał się do kontroli drogowej - poinformowała Węgrzyniak. Jak przekazała, mężczyźni wspólnie odpowiedzą też za kradzież z włamaniem rzeczy o wartości prawie siedem tysięcy złotych z nissana juke. - "Małpa" kradzieży z włamaniem dopuścił się w warunkach recydywy - dodała policjantka.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo, na trzy miesiące, aresztowani.

