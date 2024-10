czytaj dalej

Dwaj kierowcy zostali tymczasowo aresztowani. Pijany 32-latek wjechał fordem do rowu, zginęła 20-letnia pasażerka. 44-latek z kolei potrącił rowerzystę i odjechał z miejsca wypadku. Pierwszemu kierowcy grozi do 20 lat więzienia, drugiemu do 12.