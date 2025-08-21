"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd

Stołeczna policja prowadzi działania prewencyjne w rejonach przejazdów kolejowych. Podczas jednej z takich akcji funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI zauważyli niebezpieczną sytuację.
"Sygnał wciąż ostrzegał o nadjeżdżającym pociągu"
Jak opisuje w komunikacie sierżant Klaudia Dadasiewicz z KRP Warszawa VI, jeden z kierowców przejechał przez przejazd kolejowy mimo nadawanego przez sygnalizator czerwonego światła. "Choć rogatki były już podniesione, sygnał wciąż ostrzegał o nadjeżdżającym pociągu" - wyjaśnia policjantka.
Podczas interwencji mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że nie zauważył migającego czerwonego światła i dlatego przejechał przez tory.
Za popełnione wykroczenie policjanci ukarali kierowcę mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych. Otrzymał także 15 punktów karnych.
Policja przypomina, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu" - zaznacza sierż. Dadasiewicz.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI