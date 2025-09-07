Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Szymon skończył 40 lat. Huczne urodziny w zoo

Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Szympansica Lucy z warszawskiego ZOO maluje obrazy (wideo z 2016 roku)
Źródło: x-news
Szymon, szympans z warszawskiego zoo, skończył 40 lat. W ogrodzie trwa świętowanie. "Chcemy nie tylko cieszyć się jego obecnością, ale także zwrócić uwagę na los jego dzikich kuzynów, dla których każdy dzień jest walką o przetrwanie" - zaznaczyli przedstawiciele zoo.

Przez weekend warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona. "Od lat cieszy się Waszą ogromną sympatią i dziś cieszymy się z jego 40tki" - napisał w mediach społecznościowych stołeczny ogród zoologiczny. W sobotę odbyła się impreza w stylu disco. Z kolei w niedzielę, w godzinach 10-13 świętować można razem z wolontariuszami warszawskiego zoo. "To doskonała okazja, aby spotkać się, porozmawiać o szympansach i wspólnie złożyć życzenia Szymonowi" - napisano.

Szympansy to niezwykle inteligentne zwierzęta, które w naturze żyją w złożonych społecznościach i posługują się bogatym wachlarzem gestów, dźwięków oraz mimiki do komunikacji. "Potrafią korzystać z narzędzi, a nawet uczyć się od siebie nawzajem. To właśnie czyni je jednym z naszych najbliższych krewnych w świecie zwierząt. Każdy osobnik ma unikalną osobowość, a obserwowanie ich zachowań potrafi być prawdziwie fascynujące" - podkreśliło warszawskie zoo.

Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Warszawskie zoo świętuje 40. urodziny szympansa Szymona
Źródło: Warszawskie zoo/Facebook

Ich populacja systematycznie maleje

Niestety, w środowisku naturalnym szympansy stoją w obliczu wielu zagrożeń. Od utraty siedlisk spowodowanej wylesianiem, przez polowania, aż po nielegalny handel zwierzętami. Ich populacja systematycznie maleje.

"Dlatego tak ważne jest, aby mówić o ich ochronie i wspierać działania, które ratują je przed wyginięciem. Świętując urodziny Szymona, chcemy nie tylko cieszyć się jego obecnością, ale także zwrócić uwagę na los jego dzikich kuzynów, dla których każdy dzień jest walką o przetrwanie" - zaznaczył stołeczny ogród zoologiczny.

Autorka/Autor: mg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo/Facebook

zwierzęta w mieściezwierzętaZooOgród Zoologiczny
