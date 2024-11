W stołecznym zoo zwierzęta dostaną mikołajkowe prezenty

Do 30 listopada potrwa zbiórka mikołajkowych prezentów dla zwierząt ze stołecznego zoo. Wiadomo już, co jest na liście życzeń. Prezenty można przynosić codziennie. Zbiórka zakończy się mikołajkowym piknikiem.

Prezenty można przynosić codziennie do 30 listopada w godzinach 7-19 do ochrony przy wejściach od ul. Ratuszowej i od strony Mostu Gdańskiego.

"Prosimy o czystość i fabryczne opakowanie produktów – to bardzo ważne dla zdrowia zwierząt" - przekazał stołeczny ogród zoologiczny.

Na liście duże i małe piłki, ale nie tylko

Prezentami mogą być duże piłki (do futbolu, siatkówki, koszykówki) dla gepardów, lampartów amurskich i lwów; małe (do golfa, ping-ponga) dla surykatek; tenisowe dla słoni; plastikowe o średnicy 6-10 cm dla żyraf; ażurowe gumowe (rozmiar L) dla płaszczek i rekinów. Rury PCV dla słoni oraz rury i złączki o średnicy do 15 cm dla hipopotamów i żyraf.