Ulica Wileńska może trafić do rejestru zabytków. Wszczęto postępowanie dotyczące objęcia ochroną konserwatorską jej historycznego układu urbanistycznego na blisko 500-metrowym odcinku. Jej zabudowa niemal w całości przetrwała II wojnę światową.

"Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego układu urbanistycznego ulicy Wileńskiej" - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we wpisie na Facebooku. Jak wyjaśniono, postępowanie dotyczy odcinka ulicy od Targowej do Konopackiej. Ma on długość około 500 metrów.

Urząd przypomina, że ulica Wileńska powstała około 1860 roku w związku z założeniem Nowej Pragi. Jej nazwa nawiązuje do Wilna, do którego odjeżdżały pociągi z wybudowanego w 1865 roku przy ulicy Dworca Petersburskiego. "Pierwotnie przecinała ulicę Szwedzką i kończyła się ślepo przy Warszawskiej Fabryce Stali. W 1908 roku ulicą Wileńską pojechały tramwaje elektryczne" - czytamy we wpisie.

Podczas II wojny światowej zniszczeniu uległy wyłącznie dwa budynki mieszczące się przy Wileńskiej. Pozostała zabudowa ulicy przetrwała.

Ochrona zabytkowych ulic

Objęcie takiego obszaru ochroną konserwatorską będzie oznaczało, że wszelkie remonty ulicy, elewacji budynków czy modyfikacje w sferze zieleni będą musiały odbywać się za zgodą konserwatora zabytków. - Ochrona układu urbanistycznego ma przede wszystkim na celu zachowanie przestrzeni w niezmienionym stanie - wyjaśnia Anna Śmigielska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Wpis do rejestru zabytków będzie w takim przypadku chronił fasady budynków mieszczących się wzdłuż ulicy, ale nie jest równoznaczny z objęciem wnętrza każdej z nieruchomości ochroną konserwatorską. Możliwe jest jednak nadal dokonywanie indywidualnych wpisów do rejestru zabytków budynków znajdujących się w obszarze objętym ochroną. Wówczas we wpisie określany jest zakres ochrony ze wskazaniem, czy dotyczy ona całości nieruchomości, czy też jej wybranych elementów.

