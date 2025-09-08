Logo TVN Warszawa
Praga Północ

W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok

Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
Rzecznik KSP o interwencji na ul. Inżynierskiej. Policjant został postrzelony, później zmarł
Źródło: TVN24
W listopadzie ubiegłego roku podczas interwencji na Inżynierskiej policjant postrzelił śmiertelnie drugiego funkcjonariusza. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga poinformował, że zakończył się proces mężczyzny, którego dotyczyła policyjna interwencja.

Proces Artura Ch., wobec którego na ulicy Inżynierskiej interweniowali w listopadzie ubiegłego roku policjanci, rozpoczął się w kwietniu tego roku i zakończył w sierpniu. Mężczyzna został oskarżony o naruszenie nietykalności funkcjonariusza i kierowanie wobec kilku osób groźby pozbawienia życia i zdrowia.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga poinformował, że Ch. został skazany na dwa lata osiem miesięcy pozbawienia wolności, zapłatę świadczenia w kwocie tysiąca złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Musi też zapłacić na rzecz pokrzywdzonych 2900 złotych. Wyrok jest nieprawomocny.

W trakcie feralnej interwencji zginął policjant, postrzelony przez swojego kolegę.

Policjant zginął podczas interwencji

Przypomnijmy: dwa patrole policji - jeden z funkcjonariuszami w mundurach, a drugi z nieumundurowanymi policjantami - interweniowały w sprawie agresywnego mężczyzny. Jeden z policjantów użył broni służbowej, wskutek czego drugi funkcjonariusz został ranny, a potem zmarł w szpitalu. Policjant, z którego broni padł strzał, służbę pełnił od ponad roku.

Prokuratura oskarżyła go o przekroczenia uprawnień i nieuzasadnione użycie broni służbowej, a także o spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, a w następstwie spowodowanie śmierci innej osoby. Wnioskowała też o areszt tymczasowy, jednak sąd nie przychylił się do tego wniosku. Wobec funkcjonariusza zastosowano dozór policji.

Prokuratura czeka na opinię biegłych

Śledztwo w tej nadal sprawie trwa. - Czekamy na opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej – z oględzin i otwarcia zwłok, sądowo-psychiatryczną odnośnie podejrzanego, z zakresu techniki i taktyki przeprowadzania interwencji. Opinie te są niezbędne dla zakończenia postępowania - przekazała w poniedziałek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Karolina Staros.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Proces w głośnej sprawie. Podczas interwencji zginął policjant

Proces w głośnej sprawie. Podczas interwencji zginął policjant

Policjant śmiertelnie postrzelił policjanta. Decyzja komendanta

Policjant śmiertelnie postrzelił policjanta. Decyzja komendanta

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

TAGI:
Przestępczość w WarszawieSprawy sądowe w PolsceSąd
