Nowy wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Ma nawiązywać do arktycznego krajobrazu

Warszawa. Niedźwiedzie z zoo już zażywają wiosennych kąpieli Źródło: FB - Miasto Stołeczne Warszawa

Stołeczny ratusz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej nowego wybiegu dla niedźwiedzi polarnych. Są już wstępne wizualizacje.

Nowa przestrzeń powstanie w miejscu dotychczasowego wybiegu dla niedźwiedzi, który aktualnie zamieszkują pingwiny i wydry - tuż przy wejściu do zoo od strony ulicy Ratuszowej. Nowa koncepcja obejmie również niezabudowaną dolinkę, dzięki czemu niedźwiedzie będą miały do dyspozycji aż trzy wybiegi, co - zdaniem urzędników - wpłynie na poprawę komfortu ich życia.

Obserwacje pod wodą

W projekcie przewidziane mają być trzy nowe budynki: główny, gawry oraz wielofunkcyjny z zapleczem technicznym i toaletami dla odwiedzających. Nowe obiekty zastąpią dotychczasową zabudowę, a zastosowane materiały i kompozycje mają nawiązywać do "arktycznego krajobrazu". Projekt uwzględni także budowę basenu, z możliwością obserwowania przez zwiedzających tego, co dzieje się pod powierzchnią wody.

Wstępna koncepcja wybiegu dla niedźwiedzi - wizualizacja Źródło: UM Warszawa

"Ponadto w ramach umowy, którą podpisał Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zaprojektowane zostaną strefy widokowe, z których będzie można obserwować zwierzęta: plac przy południowo-wschodniej granicy wybiegu (kameralna przestrzeń blisko wejścia), zagłębiony amfiteatr z widokiem na pływające niedźwiedzie, wykusz widokowy w północnej części kompleksu. Koncepcja obejmie też projekt zieleni oraz elementy małej architektury" - zapowiedział w komunikacie ratusz.

Pod okiem konserwatora

Warszawski ogród zoologiczny jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego w procesie projektowania nowego obiektu musza być uwzględnione wytyczne konserwatorskie.

Wstępna koncepcja wybiegu dla niedźwiedzi - wizualizacja Źródło: UM Warszawa