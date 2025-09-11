Wyglądają jak wyrośnięte świnki morskie, ale są dalekimi kuzynami słonia

W warszawskim zoo tego lata na świat przyszło sześć góralek skalnych. Stado powiększyło się o trzy samiczki i trzech samców.
"To niezwykle samodzielne stworzenia. Już po kilku godzinach od narodzin potrafią skakać po skałkach, chować się w zakamarkach i całkiem nieźle udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy" - opisał stołeczny ogród zoologiczny w mediach społecznościowych.
Spokrewnione ze słoniami
Choć to niewielkie gryzonie, góralki skalne mają bardzo zaskakujących krewnych. Blisko im bowiem do słoni. Jak wyjaśniło warszawskie zoo, łączy je podobna budowa stóp i wyjątkowe uzębienie, które z czasem stanie się ich niezawodnym orężem.
"Dla nas to prawdziwa frajda obserwować, jak te dzieciaki z dnia na dzień uczą się życia w stadzie i podpatrują starszych" - napisał stołeczny ogród zoologiczny. Jednocześnie zaprosił zwiedzających do odwiedzin. "Reszta góralków i ich urocze maluszki czekają, by się Wam pokazać" - podkreślił.
Z kolei 8 września pięć młodych samiczek góralek skalnych wyruszyło do zoo w Brnie, by tam założyć swoją własną hordę. "Życzymy im powodzenia na nowym etapie życia" - napisało zoo.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Warszawskie zoo/Facebook