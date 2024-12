Kolejarze przymierzają się do remontu stacji Warszawa Wschodnia. Terminy

PKP PLK zapowiadają remont torów między Dworcem Wschodnim i stacją Warszawa Wawer Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Prezes PKP PLK Piotr Wyborski poinformował, że w całym 2025 roku spółka zamierza ogłosić przetargi o wartości 15-20 mld zł. Wyjaśnił, że w przyszłym roku wśród "największych tematów" będzie modernizacja stacji Warszawa Wschodnia.

Przetarg w czwartym kwartale

Wyborski przekazał, że obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. - Zakładamy, że zakończy się to w pierwszym kwartale, co pozwoli nam przygotować dokumentację do przetargu i ogłosić go w czwartym kwartale przyszłego roku - powiedział prezes PKP PLK.

Podkreślił, że przetarg zostanie ogłoszony po zakończeniu modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. - Uruchomienie pełnych funkcjonalności dworca Warszawa Zachodnia, związanych z przejściem podziemnym i komercjalizacją, nastąpi na przełomie trzeciego - czwartego kwartału przyszłego roku. Mniej więcej w tym czasie ogłosimy przetarg na modernizację dworca Warszawa Wschodnia - dodał.

Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Perony zyskają wspólne zadaszenie

Remont najbardziej obciążonej linii kolejowej w Polsce, czyli tzw. "średnicówki" trwa od 2020 roku. Prace, które rozpoczęły się wtedy na stacji Warszawa Zachodnia, są na finiszu. Utrudnienia dotknęły przede wszystkim pasażerów kolei, ale kiedy front robót przeniesie się na wschód odczują je także użytkownicy tramwajów, autobusów, kierowcy i piesi. Centrum miasta - od Towarowej do Powiśla - zostanie rozkopane. Kolejarze zamierzają całkowicie odsłonić tunel średnicowy, który biegnie pod Alejami Jerozolimskimi.

Jednym z etapów remontu linii średnicowej będzie modernizacja Warszawy Wschodniej. Tam prace nie będą wiązać się z paraliżem komunikacyjnym. Perony zyskają wspólne zadaszenie, tak jak zrobiono to na Dworcu Zachodnim, przebudowane zostaną wiadukty i tunele. Prace nie obejmą natomiast hali głównej dworca, którą udało się wyremontować na Euro 2012.

Tunel połączy obie Pragi

Remont stacji to też okazja do budowy tunelu, który połączy obie Pragi. Wiosną ubiegłego roku została podpisana umowa pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a firmą Torprojekt na wykonanie projektu budowlanego tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Tysiąclecia oraz opracowanie koncepcji ul. Tysiąclecia od ul. Żupniczej do ul. Kijowskiej. Umowa to realizacja porozumienia, które miasto zawarło w rok wcześniej z kolejarzami.

Według koncepcji w tunelu wybudowane zostaną: dwujezdniowa droga, obustronne chodniki i drogi rowerowe. Inwestycja połączy ulice Kijowską i Żupniczą. Po zachodniej stronie tunelu, bliżej stacji Warszawa Wschodnia jest przewidziane miejsce na linię tramwajową i przystanki z wejściami na perony kolejowych linii podmiejskich, co ma ułatwić przesiadki.

Tunel przy Dworcu Wschodnim połączy dwie Pragi Źródło: UM Warszawa