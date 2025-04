Ma być praską odpowiedzią na Trakt Królewski. Unieważnili przetarg i ogłosili nowy

Historyczny bruk z kamieni polnych na ulicy Okrzei Źródło: Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg Miejskich unieważnił przetarg na przebudowę ulicy Okrzei. Jak tłumaczy rzecznik stołecznych drogowców, w trakcie postępowania okazało się, że konieczna jest zmiana jego trybu z krajowego na unijny.

Ulica Okrzei ma być naturalnym przedłużeniem mostu pieszo-rowerowego, który w ubiegłym tygodniu obchodził pierwszą rocznicę otwarcia. Urzędnicy podkreślają, że Okrzei ma być praskim odpowiednikiem Traktu Królewskiego. Po zakończeniu prac projektowych przez firmę Meritum Projekt, w styczniu Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na prace budowlane. Ten jednak, dość niespodziewanie, został z końcem marca unieważniony, o czym jako pierwsza poinformowała "Gazeta Stołeczna".

Zmiana trybu

W Zarządzie Dróg Miejskich zapytaliśmy o powody.

- W trakcie postępowania, zwłaszcza dużego i skomplikowanego - a przebudową Okrzei jest zainteresowanych kilkanaście podmiotów - firmy zadają pytania odnośnie dokumentacji i proszą o wyjaśnienia, które są im potrzebne do przygotowania oferty. Zarówno przygotowanie wyjaśnień, jak i przeanalizowanie ich przez firmy wymaga czasu i zwykle oznacza przesunięcie terminu otwarcia ofert, na co z reguły się zgadzamy, gdyż chcemy mieć ich jak najwięcej – tłumaczy Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

- Jeśli postępowanie cieszy się dużym zainteresowaniem, a w tym przypadku tak jest, to raczej standard. Trzy miesiące dla wielobranżowego, wielomilionowego projektu to nic zaskakującego – podkreśla.

Zaznacza, że tryb, w którym postępowanie jest prowadzone, zależy od jego wartości. - W tym przypadku doszło do nietypowej sytuacji, w której zmiana tej wartości, wynikająca z pytań i odpowiedzi w postępowaniu, doprowadziła do konieczności zmiany trybu z krajowego na unijny - wskazuje Dybalski.

Zastrzega, że kontynuacja postępowania w trybie krajowym "oznaczała ryzyko jego podważenia i unieważnienia na etapie wyboru wykonawcy". - W związku z tym zdecydowaliśmy się zamknąć postępowanie w dotychczasowej procedurze i kontynuować wybór wykonawcy w nowej. Co istotne z punktu widzenia mieszkańca, w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia, nie wiąże się to z koniecznością zmiany terminu otwarcia ofert, który na ten moment przewidziany jest na 17 kwietnia – podsumowuje przedstawiciel miejskich drogowców.

Przekrój ulicy Okrzei przed i po przebudowie Źródło: ZDM Warszawa

Przebudowa Okrzei

Po przebudowie ulica Okrzei ma być przestrzenią z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. "Zamiast asfaltu będzie tu estetyczna, kamienna nawierzchnia i szpalery drzew" – opisywali w styczniowym komunikacie urzędnicy. Ulica pozostanie jednokierunkowa, dla aut i autobusów przewidziano jeden pas ruchu. Dziś od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej (ten fragment będzie zmodernizowany) ulica jest dwupasmowa, poza krótkim odcinkiem między Panieńską a Krowią, gdzie jest jeden pas ruchu.

Według projektu po północnej stronie ulicy Okrzei ma powstać dwukierunkowa droga rowerowa, a po obu stronach szerokie deptaki dla pieszych i miejsce na ogródki gastronomiczne". W przedstawionym schemacie przekroju ulicy nie ma miejsc parkingowych. Urzędnicy wskazali, że te dla dostawców oraz osób z niepełnosprawnościami zostaną uwzględnione.

Ponadto wyniesione zostaną centralne części skrzyżowań z ulicami Panieńską, Krowią i Sierakowskiego.

W ramach planowanych zmian na ulicy posadzone zostaną 74 drzewa. Oprócz tego pojawią się rabaty kwiatowe, krzewy i mała architektura. Na Okrzei pojawią się między innymi grusza drobnoowocowa i klon czerwony. Drzewa posadzone zostaną w stelażach, jak na tzw. placu Pięciu Rogów.

Przebudowa obejmie również modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej oraz oświetleniowej.

Drogowcy planują przebudowę ulicy Okrzei Drogowcy planują przebudowę ulicy Okrzei Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Drogowcy planują przebudowę ulicy Okrzei Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Drogowcy planują przebudowę ulicy Okrzei Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Drogowcy planują przebudowę ulicy Okrzei Źródło: Zarząd Dróg Miejskich