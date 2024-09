Potrącił dwie osoby, "wysiadł z samochodu, ocenił szkody, a potem wsiadł i odjechał". Policja szuka sprawcy wypadku

"Uderzył w słup sygnalizacyjny, a potem w przechodniów"

- Poszkodowana za wszelka cenę próbowała się podnieść. Trzeba było jej to uniemożliwić, bo nie wiadomo jakich obrażeń doznała w czasie wypadku. Na mocno krwawiącą ranę głowy założyliśmy opatrunek. Jej partner uskarżał się na ból karku, szyi i nogi. Monitorowaliśmy stan obojga do czasu przyjazdu pogotowia. Rannych karetki przewiozły do szpitala przy Szaserów - relacjonowali strażnicy miejscy.