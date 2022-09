Dom Samotnej Matki i Dziecka musi się przenieść z Pragi na Białołękę

Z Pragi na Białołękę

"Praski Dom Samotnej Matki i Dziecka przyjmował przede wszystkim mieszkanki Pragi Północ, których dzieci chodziły tutaj do szkół czy przedszkoli. Ośrodek na Białołęce oddalony jest od Pragi o ponad godzinę jazdy komunikacją miejską. To ogromny dystans z punktu widzenia mam próbujących wrócić na rynek pracy czy dzieci uczęszczających do praskich placówek oświatowych. Wielką zaletą praskiej placówki dla mam był także ogrodzony ogród, w którym dzieciaki mogły spędzać czas po szkole, a ich mamy odpoczywać na świeżym powietrzu" - wyjaśniło stowarzyszenie.

"Nie było konsultacji z mieszkańcami"

We wtorek do informacji o przeniesieniu placówki odniósł się na konferencji prasowej poseł PiS i były radny Paweł Lisiecki. - Nie po raz pierwszy władze Warszawy traktują prawą stronę miasta w taki sposób, że mieszkańcy i radni dowiadują się o ważnych sprawach post factum, kiedy decyzje już zapadły - powiedział. Jak zaznaczył, mieszkańcy dowiedzieli się o likwidacji Domu Samotnej Matki i Dziecka w poniedziałek. - Informacja o takich planach pojawiła się wtedy, gdy decyzja została już podpisana przez wiceprezydent stolicy Aldonę Machnowską-Górę, a lokal został rozdysponowany dla innej instytucji. Nie było konsultacji z mieszkańcami, z radą dzielnicy, nawet wspólnota mieszkaniowa, w zasobach której jest ten dom, także została zaskoczona tą decyzją - poinformował.

Ratusz: nie ma mowy o pozostawieniu kobiet i dzieci bez pomocy

Dodała, że decyzja o zmianie formuły funkcjonowania Domu jest spowodowana wynikami kontroli wojewody. "W toku przeprowadzonej kontroli przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stwierdzono, że Dom Samotnej Matki funkcjonuje z naruszeniem zapisów ustawy o samorządzie gminnym. M.in. że dom nie zapewnia odpowiednie liczby łazienek proporcjonalnie do liczby mieszkańców, nie ma ustalonej odpłatności za pobyt, itd." - wyjaśniła, dodając, że podjęła decyzje o przekazaniu lokalu do WCI "Integracyjna Warszawa", co pozwoli zachować zasoby tego miejsca, dostosować działalność i wykorzystać do dla potrzeb społecznych.