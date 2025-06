Złamała zakaz, 52 dni spędzi w więzieniu

Mają sądowy zakaz i tak siadają za kierownicę Źródło: Fakty po południu/ Marta Balukiewicz

Policjanci żyrardowskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującą renaultem. Już na początku rozmowy z kobietą nabrali podejrzeń, że może ona znajdować się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia - miała niespełna promil alkoholu w organizmie.

Poszukiwana i z zakazem

- To nie był koniec jej problemów. Po sprawdzeniu danych kobiety w policyjnych systemach okazało się, że posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a dodatkowo jest poszukiwana do odbycia kary 52 dni pozbawienia wolności za wcześniejsze prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Do tego pojazd, którym się poruszała się, nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC i nie był dopuszczony do ruchu - informuje st. sierż. Julia Szczygielska z policji w Żyrardowie.

Kobieta trafiła na 52 dni do więzienia Źródło: Policja Żyrardów

52-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi, a następnie została doprowadzona do zakładu karnego. Spędzi tam 52 dni. Za to co zrobiła teraz, grozi jej nawet pięć lat więzienia.

