"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi". Dwie osoby w szpitalu

10.11.2024 | Niepokojące dane z polskich dróg. Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło w Żyrardowie na skrzyżowaniu ulicy Jaktorowskiej i Równoległej.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi. Motocyklista wraz z pasażerką zostali przetransportowani do szpitala" - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych żyrardowska policja.

Zderzenie w Żyrardowie Źródło: Policja Żyrardów/Facebook

Na czas działań służb droga była całkowicie zablokowana. Policja prosi o zachowanie ostrożności.