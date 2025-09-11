"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi". Dwie osoby w szpitalu

Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla doszło w Żyrardowie na skrzyżowaniu ulicy Jaktorowskiej i Równoległej.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący toyotą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi. Motocyklista wraz z pasażerką zostali przetransportowani do szpitala" - poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych żyrardowska policja.
Na czas działań służb droga była całkowicie zablokowana. Policja prosi o zachowanie ostrożności.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Żyrardów/Facebook