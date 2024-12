Zauroczył ją "inspektor budownictwa". Straciła 175 tysięcy złotych

Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów Źródło: TVN24

Do zwoleńskich policjantów zgłosiła się mieszkanka powiatu, która padła ofiarą "internetowej miłości". Zwiódł ją mężczyzna, podający się za inspektora budownictwa pracującego we Francji. Kobieta poznała go we wrześniu ubiegłego roku na jednym z portali randkowych.

Nowy znajomy bardzo szybko zaczął zapewniać kobietę o swoich uczuciach, oznajmił, że przyjedzie do Polski i będą razem. "Mężczyzna, korespondując z kobietą na portalach społecznościowych, napisał, że na siedzibę firmy był nalot policji, a urząd skarbowy zablokował m.in. jego konto bankowe i nie ma środków do życia" - opisała w komunikacie młodszy aspirant Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Poszkodowana kobieta uwierzyła w opowieść mężczyzny i wykonała dwa przelewy na wskazane przez oszusta konto.

175 tysięcy złotych

"Następnie mężczyzna wymyślił historię tym razem dotyczącą otrzymanego spadku - potrzebował pieniędzy w celu opłaty za otwarcie testamentu" - dodała Słyk. Nieświadoma 36-latka przelała kolejne pieniądze.

Niestety, to nie ostatnia wymyślona historia. Kolejną osobą, która skontaktowała się z 36-latką, była kobieta podająca się za lekarkę, twierdziła, że jej ukochany "inspektor budownictwa" uległ we Włoszech wypadkowi i potrzebne są pieniądze na operację kolana. Kobieta ponownie przelała pieniądze na wskazane konto.

W trakcie internetowej znajomości poszkodowana wykonała kilkanaście przelewów, tracąc ponad 175 tysięcy złotych.

Apel policji

Policjanci przestrzegają przed oszustami. "Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Najlepiej nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom" - podkreślili.

I dodali, że o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować policję. "Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa" - zaznaczyli.