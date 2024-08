W jego plecaku znaleźli plastry fentanylu. Znowu Żuromin

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska, we wtorek wieczorem żuromińscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Funkcjonariusze podejrzewali, że w aucie mogą znajdować się zakazane substancje.

Przyznał się do posiadania fentanylu

Mundurowi zatrzymali podróżujących autem dwóch mieszkańców Żuromina w wieku 37 i 39 lat oraz 48-letniego gdańszczanina. - Ustalono, że tytoń należał do 37-latka, dlatego za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Zarówno on, jak i mieszkaniec Gdańska, po przesłuchaniu, zostali zwolnieni – powiedziała policjantka.

Z kolei 39-letni mieszkaniec Żuromina usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środka odurzającego w postaci fentanylu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W piątek Sąd Rejonowy w Mławie aresztował mężczyznę.

Nielegalny handel fentanylem w Żurominie

Sprawa "żuromińskiego ducha"

Sto razy silniejszy od morfiny

CZYTAJ WIĘCEJ: "Kiedy rozum śpi, budzą się demony". Po fentanyl sięgają nastolatki, a bardzo łatwo go przedawkować i umrzeć Uzależnienie od fentanylu to pandemia, która ma setki tysięcy ofiar. To lek przeciwbólowy sto razy silniejszy od morfiny. Uzależnia na śmierć. - Ma bardzo, bardzo silne działanie uzależniające. No bo jeżeli działa silniej, tak bardzo silnie jak 50-krotność działania heroiny, no więc również jego potencjał uzależniający jest błyskawiczny - informował tvn24.pl Paweł Walendziak, terapeuta uzależnień z Kliniki Leczenia Uzależnień i Psychoterapii "Patromed".