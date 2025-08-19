Brama wyłamana, na miejscu policyjni antyterroryści i strażacy. Akcja służb pod Warszawą

Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt24. Jeden z czytelników przekazał, że we wtorek po godzinie 17 w pobliżu w podwarszawskim Żółwinie pojawili się antyterroryści, policjanci oraz straż pożarna.

- Działamy w powiecie pruszkowskim. Ma to związek z przestępczością narkotykową. Czynności trwają. Jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach - przekazał krótko w rozmowie z tvnwarszawa.pl komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz potwierdził, że wieczorem na miejscu trwała wciąż akcja służb. - Brama wjazdowa na jedną z posesji została wyłamana. Oprócz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na miejscu są strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Warszawy - przekazał.

Ustalił także nieoficjalnie, że jedna osoba została zatrzymana.

