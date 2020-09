Mężczyzna zgłosił zaginięcie dzieci. Miał wysiąść z pociągu bez nich

Wysiadł z pociągu i zgłosił, że zginęły mu dzieci. Te na szczęście same trafiły do domu, a policja próbuje ustalić, co robił ich ojciec. Sprawę utrudnia fakt, że... jest nietrzeźwy.

Bardziej skomplikowane jest natomiast odtworzenie tego, co stało się wcześniej. - Ojciec jest nietrzeźwy. Czy był nietrzeźwy również w chwili, kiedy zostawił dzieci - tego nie wiemy. Będziemy to ustalać - przekazała policjantka. I dodała, że zaginięcie dzieci mężczyzna zgłosił sam, w Ząbkach, ale zmieniał wersję wydarzeń. Najpierw miał twierdzić, że zostawił je w pociągu. - Później twierdził, że jeszcze na stacji Warszawa Wileńska wysiadł na chwilę, bo chciał iść do sklepu. Dzieci odjechały same i wysiadły w Ząbkach - powiedziała policjantka.