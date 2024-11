W listopadową noc w Żabieńcu, funkcjonariusze piaseczyńskiej zwrócili uwagę na osobowego fiata. "Kierujący jechał z prędkością 131 km/h, w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h" - opisuje w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej i ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów. Za naruszenie przepisów w ruchu drogowym, policjanci zatrzymali 23-latkowi prawo jazdy, a to oznacza, że najbliższe trzy miesiące będzie on musiał spędzić na fotelu pasażera.