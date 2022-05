Wyszła z domu na chwilę, ślad po niej zaginął. Pies Laner odnalazł zaginioną dziewczynkę

Do dramatycznej sytuacji doszło wieczorem w gminie Prażmów. Nastolatka wyszła z rodzinnego domu i ślad po niej zaginął. Przerażeni rodzice zadzwonili po pomoc do policjantów. Zgłosili, że córka wyszła z domu jedynie na chwilę, jednak do niego nie wróciła i nie wiedzą, gdzie może się obecnie znajdować. Do poszukiwań ruszyli dzielnicowi z komisariatu w Prażmowie.