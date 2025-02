Zginął od ciosów siekierą, ciało znaleźli w studni

Posłuchaj Wstrzymaj Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa w Węgrowie postawiła Edwardowi S. zarzut zabójstwa 74-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w piątek w studni na opuszczonej posesji w gminie Wierzbno. Podejrzany przyznał się do winy. Opowiedział śledczym, że zaatakował pokrzywdzonego siekierą, gdy pokłócili się w trakcie alkoholowej libacji.

O sprawie śmierci 74-latka informowaliśmy w piątek na tvnwarszawa.pl. Mężczyzna wyszedł w środę z domu w miejscowości Wąsosze, następnego dnia zostało zgłoszone jego zaginięcie. Policjanci wspólnie ze strażakami prowadzili poszukiwania. Na zwłoki natrafili podczas przeczesywania leśnego terenu w gminie Wierzbno. Znajdowały się w studni na opuszczonej posesji w miejscowości Filipy. - Na ciele pokrzywdzonego stwierdzono liczne rany cięte i ranę rąbaną szyi - informuje prokurator Krystyna Gołąbek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Pokrzywdzony otrzymał kilka ciosów siekierą

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Węgrowie. Policjanci zatrzymali w piątek 70-letniego Edwarda S. Jak podali, mężczyzna znał 74-latka. W niedzielę został przesłuchany. Prokurator przedstawił mu zarzut dokonania zabójstwa Stanisława W.

Do zbrodni doszło w środę, 5 lutego w miejscowości Strupiechów. - Podejrzany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył też wyjaśnienia z których wynikało, że spotkał pokrzywdzonego pod lokalnym sklepem. Następnie obaj udali się do mieszkania podejrzanego, gdzie pili wspólnie alkohol. W pewnym momencie mężczyźni zaczęli się kłócić i w trakcie tej kłótni podejrzany zadał Stanisławowi W. kilka ciosów siekierą - relacjonuje rzeczniczka siedleckiej prokuratury.

Jak opisuje, podejrzany przewiózł następnie zwłoki Stanisława W. na teren opuszczonej posesji i wrzucił je do pustej studni.

Edward S. trafił na wniosek prokuratury do tymczasowego aresztu. Sąd zdecydował, że spędzi tam najbliższe trzy miesiące.