Seria kradzieży na kolei. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja

Spółka kolejowa poinformowała, że w minionych dniach po raz kolejny ktoś ukradł elementy sieci trakcyjnej na linii numer 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny. W komunikacie podkreślono, że każda taka sytuacja generuje nie tylko straty finansowe, ale i wielominutowe opóźnienia pociągów oraz stres pasażerów.

"PLK SA, mierząc się regularnie z aktami kradzieży na terenie całego kraju, podjęła decyzję o wyznaczeniu nagród za informacje, które pomogą w ujęciu sprawców" - zapowiedziała spółka.

"Nie ma nic szlachetnego w kradzieży"

Zasady tego rozwiązania są konsultowane z policją i strażą ochrony kolei. Szczegóły zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

- Nie ma nic szlachetnego w kradzieży. Jest za to wiele dobrego w postawie obywatelskiej, na którą liczymy, przygotowując program pozwalający na wręczenie nagrody tym, którzy pomogą nam w schwytaniu złodzieja - podkreśla Rusłana Krzemińska, rzecznik prasowy PKP PLK, cytowana w komunikacie spółki.

