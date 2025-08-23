Logo TVN Warszawa
Seria kradzieży na kolei. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja

Seria kradzieży elementów sieci trakcyjnej (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na stacji Warszawa Wschodnia (wideo z sierpnia 2023)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Kolejarze borykają się z kradzieżami elementów sieci trakcyjnej. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiada, że planuje przyznanie nagrody osobie, która pomoże w schwytaniu złodzieja.

Spółka kolejowa poinformowała, że w minionych dniach po raz kolejny ktoś ukradł elementy sieci trakcyjnej na linii numer 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny. W komunikacie podkreślono, że każda taka sytuacja generuje nie tylko straty finansowe, ale i wielominutowe opóźnienia pociągów oraz stres pasażerów.

"PLK SA, mierząc się regularnie z aktami kradzieży na terenie całego kraju, podjęła decyzję o wyznaczeniu nagród za informacje, które pomogą w ujęciu sprawców" - zapowiedziała spółka.

"Nie ma nic szlachetnego w kradzieży"

Zasady tego rozwiązania są konsultowane z policją i strażą ochrony kolei. Szczegóły zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

- Nie ma nic szlachetnego w kradzieży. Jest za to wiele dobrego w postawie obywatelskiej, na którą liczymy, przygotowując program pozwalający na wręczenie nagrody tym, którzy pomogą nam w schwytaniu złodzieja - podkreśla Rusłana Krzemińska, rzecznik prasowy PKP PLK, cytowana w komunikacie spółki.

Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

