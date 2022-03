Samorządowcy: kończy się czas zrywu, improwizacji, potrzeba międzynarodowego systemu

- Wszyscy powtarzają to samo: odruch serca obywateli Polski jest niebywały. Polska przeistoczyła się w jedną, wielką organizację pozarządową, dzięki temu poradziliśmy sobie z pierwszą falą uchodźców – przyznał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Podał również, że przez Warszawę przejechało już 320 tysięcy osób z czego 230 tysięcy uciekających przed wojną w stolicy zostało. Zaznaczył, że to dziesięć procent mieszkańców Warszawy.

Numery pesel, pomoc psychologiczna

- Dzisiaj w samej Warszawie jest 230 tsiecy uchodźców z Ukrainy, jeżeli dzisiaj będziemy chcieli wydać im pesel, to znaczy, że przez dwa miesiące kilkaset osób będzie musiało nad tym pracować – stwierdził Trzaskowski, a za chwilę dodał, że spodziewa się większej liczby uciekających przed wojną.

- To też kwestia terminali czy miejsc, gdzie te zadania będzie można realizować. Jeżeli nasza pomoc Ukraińcom będzie wymagała przekierowania większości naszych urzędników na tygodnie czy miesiące, to bardzo trudno będzie sobie poradzić – powiedział. Przypomniał, że wszyscy pracujący dla miasta psychologie, którzy zajmują się dziećmi, pomagają aktualnie uchodźcom. – Taka sytuacja może mieć miejsce przez tydzień, dwa, ale nie dłużej. Dlatego potrzebny jest system – stwierdził.

Kończy się czas improwizacji

- W systemie międzynarodowym, w systemie europejskim jest możliwość wsparcia uchodźców nie tylko miejscem do zamieszkania. Organizacje międzynarodowe, pozarządowe mogą pomóc w dostarczeniu żywności, w logistyce czy chociażby we wsparciu psychologicznym, które my organizujemy z dnia na dzień. Dzisiaj kończy się czas tego wielkiego zrywu, improwizacji, który jest bardzo potrzebny, który jest naszą cechą narodową, potrzeba jest jasnego systemu – stwierdził.