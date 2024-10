Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wytwarzanie podróbek ubrań znanych marek. W wynajmowanym przez niego lokalu znaleźli profesjonalną prasę termiczną do nanoszenia naszywek, a także towar o wartości około pięciu milionów złotych.

Policjanci z komendy stołecznej uzyskali informację o osobie, która w wynajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej pomieszczeniach bezprawnie nanosi znaki towarowe na odzież. Podrobiony towar miał trafiać do obrotu głównie w Wólce Kosowskiej.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pięć profesjonalnych maszyn do haftowania. Każda była wyposażona w oddzielny system komputerowy służący do zdalnego nanoszenia zastrzeżonych znaków towarowych

- Policjanci zaplanowali akcję tak, by zatrzymać mężczyznę na gorącym uczynku. Kiedy weszli do pomieszczeń zastali w nich osoby, które przy pomocy profesjonalnej prasy termicznej oraz żelazek do prasowania, nanosiły podrobione naszywki i emblematy z nazwami znanych światowych marek na odzież - przekazała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.