Trzy promile i dwa zakazy prowadzenia. Wpadł dzięki reakcji świadka

Oficer dyżurny Komisariatu Policji w Tarczynie otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy. "Zgłaszający, będący jednocześnie świadkiem, nie tylko zauważył niepokojący styl jazdy kierującego, ale również zdecydował się jechać za nim i na bieżąco informować dyżurnego o jego położeniu" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

W rejon, gdzie przemieszczało się auto, skierowani zostali policjanci, będący najbliżej miejsca zgłoszenia. Kierujący toyotą został zatrzymany w miejscowości Kotorydz.

"Badanie alkomatem wykazało, że ma on blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Co więcej, sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że mężczyzna posiadał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, które zostały wydane przez Sąd Rejonowy w Grójcu oraz Sąd Rejonowy w Pruszkowie" - przekazała Gąsowska.

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a należące do niej auto, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary.

Policjanci z Tarczyna zajęli się kompletowaniem materiału dowodowego w sprawie. Pozwolił on na przedstawienie zatrzymanemu 52-latkowi zarzutów karnych dotyczących kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz jazdy pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Prowadzący postępowanie policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 52-latka. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Grójcu.

"Dziękujemy świadkowi za jego czujność, odpowiedzialność i szybką reakcję. To dzięki takim postawom możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach" - podkreśliła Gąsowska. I zaapelowała, by widząc osobę, która może kierować pod wpływem alkoholu, reagować i powiadomić odpowiednie służby. "Twoja reakcja może uratować czyjeś życie" - dodała.