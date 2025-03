Przebił betonowe bariery i wjechał ciężarówką do lasu. Kierowca zniknął

Ciężarówka wypadła z trasy S17 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Kierowca samochodu ciężarowego wypadł z trasy S17 w Sulejówku. Pojazd przebił betonowe bariery i wjechał do pobliskiego lasu, uszkadzając kilka drzew. Policjanci nie zastali kierowcy na miejscu. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na drodze ekspresowej numer 17 w Sulejówku. To miejsce, gdzie aktualnie kończy się odcinek trasy Majdan - Zakręt, będący częścią Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Kierowcy mają tu możliwość zawracania.

- Na łuku drogi kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od autostrady A2 do zjazdu na drogę krajową numer 90, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, uderzył i uszkodził betonowe bariery oraz znaki drogowe, po czym wjechał do kompleksu leśnego przy drodze publicznej - informuje sierżant Paula Antolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci nie zastali na miejscu kierującego. Nie mają także informacji o tym, by ktokolwiek został poszkodowany. - Prowadzimy czynności wyjaśniające - zaznacza sierż. Antolak. - Nie ma aktualnie utrudnień. Ruch odbywa się normalnie - dodaje.

Nasz reporter Klemens Leczkowski opisuje, że ciągnik siodłowy miał dopiętą naczepę do transportów ponadnormatywnych. Nie przewoził jednak żadnego ładunku. Kabina pojazdu utknęła między drzewami, które są teraz połamane. - Na miejscu pracowała policja. Obecnie jest tu pomoc drogowa i pilarze, którzy starają się "uwolnić" pojazd z zarośli - informuje.

Co dalej z budową WOW?

Przed weekendem informowaliśmy o nowych planach drogowców w związku z budową Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła na nowo rozpocząć przygotowania do budowy 14-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Warszawa Wschód i Drewnica. Przygotowania do inwestycji utknęły na etapie decyzji środowiskowej i procesów sądowych. W sprawie odwołania od decyzji i wyroków słali między innymi mieszkańcy i stowarzyszenia z Wesołej, niezadowoleni z wariantów przebiegu trasy proponowanych dla dzielnicy.

