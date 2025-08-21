Logo TVN Warszawa
Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Służby natleniają rzekę Wkrę
Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie)
Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24
Jak informują służby, najgorsza sytuacja na rzece Wkra panuje obecnie w miejscowości Strzegowo w powiecie mławskim. Na miejscu pracują trzy pompy natleniające oraz jeden aerator.

Służby nadal natleniają wodę we Wkrze w sześciu miejscowościach powiatu mławskiego: Radzanów, Drzazga, Strzegowo, Bieżany, Rydzyn Szlachecki oraz Radzimowice.

"Dodatkowo na jazach stosowane jest natlenianie turbulentne, w celu minimalizacji ryzyka niekontrolowanego nadmiernego zrzutu wód oraz ochronę niżej położonych terenów przed skutkami ewentualnych niekorzystnych zjawisk" - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Służby natleniają rzekę Wkrę
Służby natleniają rzekę Wkrę
Źródło: MUW

Zrzut wody

Szczegółowa analiza warunków hydrologicznych w regionie pozwoliła na kontrolowany zrzut wody ze zbiornika Wodnego Ruda. Takie działanie było możliwe po spadku wód w rzekach Wkra oraz Mławka jak i prognozach wskazujących na dalsze spadki stanu wody w ich korytach.

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza w dalszym ciągu wspiera odławianie śniętych ryb. Do tej pory odłowiono ich prawie tonę. Pogorszyła się sytuacja w Raciążnicy. Na odcinku od Galomina do Sarbiewa – wyłowiono łącznie około 5 kg ryb śniętych, które zostały przekazane do utylizacji.

"Woda w tym rejonie była mętna, z widocznym ciemnym kożuchem na powierzchni i wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem. Bezzwłocznie poinformowaliśmy wszystkie służby zarządzania kryzysowego" - przekazał RZGW.

Służby natleniają rzekę Wkrę
Służby natleniają rzekę Wkrę
Źródło: MUW

Winny brak tlenu

Wyniki badań potwierdzają, że to brak tlenu jest odpowiedzialny za sytuację na rzece. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zmiany stanu rzeki jest torf, który napłynął do rzeki z podmokłych terenów znajdujących się w zlewni rzeki Wkry.

"Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z powiatów żuromińskiego, mławskiego, płońskiego, legionowskiego, nowodworskiego, ciechanowskiego analizują zagrożenia na poszczególnych odcinkach rzeki Wkry. Określili oni miejsca poboru wody oraz do kąpieli, w których jakość wody musi być szczególnie monitorowana. Inspektorzy Sanitarni utrzymują stały kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w zakresie realizowanych działań i ewentualnego wsparcia" - poinformował wojewoda mazowiecki.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nadal prowadzi oględziny, badania terenowe oraz pobiera próbki wody z rzeki Wkry w miejscowościach: Radzanów (powiat mławski), Strzegowo (powiat mławski - wyłącznie badania terenowe), Sochocin (powiat płoński), Bolęcin (powiat płoński), Pomiechówek (powiat nowodworski). Dodatkowo zostaną wykonane badania terenowe na rzece Mławce (dopływ Wkry) w miejscowości Ratowo (powiat mławski).

Wojewoda ponowił apel, aby nie korzystać z wody rzeki Wkry. Nie można nią poić zwierząt gospodarskich, wchodzić do niej ani się w niej kąpać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"

Już tona martwych ryb. "Pomóżcie naszej Wkrze"

Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze

Setki śniętych ryb, służby natleniają wodę we Wkrze

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MUW

Ochrona środowiska Mazowsze
