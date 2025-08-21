Torf napłynął do Wkry, brak tlenu zabił ryby. Służby wciąż natleniają rzekę

Rzeka Wkra, Lubowidz (Mazowieckie) Źródło: mieszkanieclubowidza/Kontakt24

Służby nadal natleniają wodę we Wkrze w sześciu miejscowościach powiatu mławskiego: Radzanów, Drzazga, Strzegowo, Bieżany, Rydzyn Szlachecki oraz Radzimowice.

"Dodatkowo na jazach stosowane jest natlenianie turbulentne, w celu minimalizacji ryzyka niekontrolowanego nadmiernego zrzutu wód oraz ochronę niżej położonych terenów przed skutkami ewentualnych niekorzystnych zjawisk" - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zrzut wody

Szczegółowa analiza warunków hydrologicznych w regionie pozwoliła na kontrolowany zrzut wody ze zbiornika Wodnego Ruda. Takie działanie było możliwe po spadku wód w rzekach Wkra oraz Mławka jak i prognozach wskazujących na dalsze spadki stanu wody w ich korytach.

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza w dalszym ciągu wspiera odławianie śniętych ryb. Do tej pory odłowiono ich prawie tonę. Pogorszyła się sytuacja w Raciążnicy. Na odcinku od Galomina do Sarbiewa – wyłowiono łącznie około 5 kg ryb śniętych, które zostały przekazane do utylizacji.

"Woda w tym rejonie była mętna, z widocznym ciemnym kożuchem na powierzchni i wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachem. Bezzwłocznie poinformowaliśmy wszystkie służby zarządzania kryzysowego" - przekazał RZGW.

Winny brak tlenu

Wyniki badań potwierdzają, że to brak tlenu jest odpowiedzialny za sytuację na rzece. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zmiany stanu rzeki jest torf, który napłynął do rzeki z podmokłych terenów znajdujących się w zlewni rzeki Wkry.

"Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z powiatów żuromińskiego, mławskiego, płońskiego, legionowskiego, nowodworskiego, ciechanowskiego analizują zagrożenia na poszczególnych odcinkach rzeki Wkry. Określili oni miejsca poboru wody oraz do kąpieli, w których jakość wody musi być szczególnie monitorowana. Inspektorzy Sanitarni utrzymują stały kontakt z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w zakresie realizowanych działań i ewentualnego wsparcia" - poinformował wojewoda mazowiecki.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nadal prowadzi oględziny, badania terenowe oraz pobiera próbki wody z rzeki Wkry w miejscowościach: Radzanów (powiat mławski), Strzegowo (powiat mławski - wyłącznie badania terenowe), Sochocin (powiat płoński), Bolęcin (powiat płoński), Pomiechówek (powiat nowodworski). Dodatkowo zostaną wykonane badania terenowe na rzece Mławce (dopływ Wkry) w miejscowości Ratowo (powiat mławski).

Wojewoda ponowił apel, aby nie korzystać z wody rzeki Wkry. Nie można nią poić zwierząt gospodarskich, wchodzić do niej ani się w niej kąpać.