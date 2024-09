Łoś z oponą na porożu. "Ona łatwo nie spadnie"

Łoś z oponą samochodową na porożu. Na zdjęciu uchwyciła go w rezerwacie przyrody Stawy Raszyńskie pod Warszawą fotografka natury. We wtorek wieczorem zwierzęciu nie udało się pomóc. Strażacy mają szukać go w środę rano.

Informację przesłała na Kontakt24 pani Małgorzata. Autorka zdjęć wyjaśniła, że wykonała je we wtorek tuż przed zachodem słońca. - Mieszkam w Warszawie, ale zajmuję się fotografowaniem natury, dlatego dość często jeżdżę do rezerwatu. Dziś, mniej więcej pół godziny przed zachodem słońca, na wysepce na środku stawu zauważyłam stojącego tam łosia z oponą samochodową na porożu - relacjonowała we wtorek wieczorem.

"Ona łatwo nie spadnie"

Nasza czytelniczka początkowo myślała, że opona tylko chwilowo zaczepiła się o poroże, ale ruchy łosia nie sprawiły, że spadła.

- Widziałam, że łoś kilka razy schylał głowę, nie jestem pewna, czy próbował zrzucić oponę, czy się napić, ale ewidentnie było widać, że ona łatwo nie spadnie. Zadzwoniłam na numer alarmowy 112 i po jakimś czasie przyjechała straż pożarna. Zaczynało się już ściemniać, a zwierzę ukryło się w krzakach w głębi wyspy i jeszcze przez chwilę widać było kawałek jego głowy, ale niedługo później zupełnie zniknął z pola widzenia - opisywała.

Łoś z oponą na głowie Małgorzata/Kontakt24

Kobieta wyjaśniła, że strażacy skontaktowali się z lokalnym ekspertem zajmującym się dziką zwierzyną. - Przez telefon ten pan powiedział, że dziś już nic nie da się zrobić, a łoś pewnie niebawem pójdzie spać, więc najlepiej go teraz zostawić, a on ma przyjechać tam jutro rano i sprawdzić, czy jeszcze jest, czy udało mu się zrzucić oponę i jeśli nie, to ewentualnie podjąć dalsze kroki. Tak więc zostawiliśmy go tam, ja także planuję przyjechać do rezerwatu jutro około 8 rano, żeby upewnić się, jak wygląda sytuacja. Być może łoś będzie próbował się stamtąd wydostać. Staw nie jest głęboki i łosie umieją pływać, ale mimo wszystko w tej sytuacji na pewno jego poruszanie się jest utrudnione. Może uda mu się ją jednak ściągnąć poprzez ocieranie o drzewa, ale trudno mi ocenić, czy sam ma na to szansę - przyznała.

Łoś z oponą na głowie Małgorzata/Kontakt24

Strażacy będą szukać łosia

O zdarzenie zapytaliśmy aspiranta Michała Składanowskiego, oficer prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - Mogę potwierdzić, że otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że na terenie rezerwatu zauważono łosia, na którego porożu znajdował się element do niego nienależący. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach - przekazał.

- Niestety, po dotarciu na miejsce nie udało się zlokalizować zwierzęcia, nie słychać było też żadnych odgłosów, które mogłyby wskazywać na to, że łoś znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu, dlatego - ze względu na porę nocną - zdecydowano, że jutro rano strażacy ponownie udadzą się na wskazany teren, aby jeszcze raz poszukać zwierzęcia - zapewnił.

Autorka/Autor:est, katke/b

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl