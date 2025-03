Mężczyzna zginął na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło w Sochaczewie (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Tragiczny wypadek w Sochaczewie. Na przejściu dla pieszych zginął mężczyzna. Policja wstępnie ustaliła, że jechał rowerem i wjechał na pasy. Uderzył w niego kierujący autem osobowym.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 9.50 w alei 600-lecia w Sochaczewie. Jak informuje starszy aspirant Agnieszka Dzik, rzeczniczka policji w Sochaczewie, 36-letni kierujący autem osobowym marki BMW potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. - Badanie stanu trzeźwości kierującego wykazało, że jest trzeźwy. Posiada również uprawnienia do kierowania - mówi policjantka.

Na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze, którzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że potrącony mężczyzna poruszał się rowerem i wjechał nim na przejście dla pieszych - podaje st. asp. Dzik.

Mężczyzna był reanimowany, ale jego życia nie udało się uratować. - Policjanci ustalają jego tożsamość - zaznacza rzeczniczka sochaczewskiej policji.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Aleja 600-lecia jest zablokowana na odcinku między ulicami Warszawską i Pokoju.