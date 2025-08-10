Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje

10.10.2024 | Mimo zaostrzenia przepisów, rośnie liczba ofiar wypadków. Władze szykują szeroki pakiet zmian w prawie Źródło: TVN24

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 696 w pobliżu miejscowości Męczyn.

Strażacy zgłoszenie o wypadku otrzymali w sobotę przed godziną 23. Na miejsce skierowano kilka zastępów. - Samochód osobowy uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że samochód rozpadł się na dwie części i stanął w płomieniach - poinformował mł. bryg. Paweł Kulicki ze straży pożarnej w Siedlcach.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokobodach

Strażacy podjęli działania gaśnicze oraz poszukiwawcze pod kątem odnalezienia osób, podróżujących pojazdem. - Jedną osobę znaleziono kilkanaście metrów od miejsca wypadku. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon. To był 28-letni mężczyzna - przekazał Kulicki.

Płonący samochód został ugaszony. Następnie strażacy oświetlali teren akcji na czas działań policji.

